Champions League: resultados de los playoffs de la Liga de Campeones de la UEFA ¿cuándo se juegan los Playoffs? (Agencia EFE)

La UEFA Champions League entró en su fase de playoffs, donde los equipos ubicados del lugar 9 al 24 en la fase liga disputan una serie a ida y vuelta por los últimos boletos a los octavos de final.

¿Cómo quedaron las partidos de la Champions League hoy? Resultados de los playoffs de ida

Resultados del 17 de febrero

Galatasaray 5-2 Juventus

Benfica 0-1 Real Madrid

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Mónaco 2-3 PSG

Partidos del 18 de febrero

Qarabag vs Newcastle

Club Brugge vs Atlético de Madrid

Bodø/Glimt vs Inter de Milán

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana y definirán a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

¿Cómo se juegan los playoffs de la Champions League?

Las eliminatorias se disputan en formato de ida y vuelta. Los ganadores en el marcador global clasificarán a los octavos de final, donde ya esperan los clubes que terminaron entre los ocho primeros de la fase liga.

Con esta ronda, la Champions League entra en su etapa decisiva rumbo a la gran final de la temporada.