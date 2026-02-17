“El Estadio Azteca va a estar listo”: presidente de la FMF niega que haya riesgo de perder el partido inaugural del Mundial FIFA 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) negó que exista algún riesgo de que el Estadio Azteca pierda el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, luego de los reportes sobre posibles retrasos en la remodelación del inmueble.

¿Qué dice la FMF sobre el avance de las obras?

El presidente ejecutivo del organismo, Ivar Sisniega, aseguró que los trabajos avanzan conforme a lo planeado y que el Coloso de Santa Úrsula estará listo en tiempo y forma para cumplir con los requerimientos de la FIFA.

Las declaraciones surgen después de que diversos reportes internacionales pusieran en duda el avance de las obras y la capacidad del estadio para llegar a la fecha establecida.

¿Se mantendrá el Azteca como sede del arranque del torneo?

Sin embargo, la FMF reiteró que no existe ningún plan para cambiar la sede del encuentro inaugural y que el proyecto se mantiene dentro de los tiempos establecidos.

El Estadio Azteca no solo albergará el primer partido del torneo el 11 de junio de 2026, sino que también será escenario de varios encuentros del certamen, convirtiéndose en el primer estadio en la historia en ser sede de tres Copas del Mundo.