NFL: los jugadores que podrían recibir la etiqueta franquicia a partir de este martes

Jugadores de etiqueta franquicia Varios elementos podrían recibir esta designación en el inicio de la temporada baja de la NFL.

La temporada baja de la NFL se encuentra en su etapa inicial y este martes 17 de febrero marca el inicio del periodo en el que los equipos pueden colocar la etiqueta de “jugador franquicia” a alguno de sus elementos. Jugadores que están a punto de convertirse en agentes libres pueden recibir esta designación para permanecer un año más con un contrato completamente garantizado, o bien, para ganar un poco más de tiempo en lo que avanzan las negociaciones por un compromiso a largo plazo. Estos son algunos de los nombres más importantes que podrían darse en los próximos días

George Pickens

La nueva novela de los Dallas Cowboys. GP3 llegó la temporada pasada al equipo de la Estrella Solitaria proveniente de los Pittsburgh Steelers a cambio de una selección de tercera ronda del draft. A pesar de su mala fama de ser un elemento conflictivo y poco disciplinado, Pickens tuvo la temporada más productiva de su carrera en cuanto recepciones (93), yardas aéreas (1,429) y pases de anotación recibidos (9). Ahora, Jerry Jones tendrá que determinar si quiere quedarse con él y mantener a uno de los dúos de receptores más productivos de la NFL con CeeDee Lamb, o si volverá a complicar las negociaciones con una de sus estrellas.

Travis Etienne

Este 2025, el corredor egresado de Clemson silenció todas las dudas respecto a su rendimiento y a lo que ayuda al equipo. Etienne se mantuvo como el corredor número 1 del equipo consiguiendo su segundo mejor promedio por de su carrera con 4.3 yardas por acarreo y un total de 13 anotaciones conseguidas por tierra y aire. Luego de haber sido campeones del sur de la conferencia americana, el equipo deberá valorar si deja ir a uno de sus principales jugadores en ofensiva.

Kyle Pitts

En el 2021, Pitts se convirtió en el ala cerrada mejor seleccionado en la historia del Draft, siendo elegido con el cuarto pick global por los Atlanta Falcons, llamado a ser un nuevo Travis Kelce o Rob Gronkowski por su atletisismo y competitividad. Sin embargo, las expectativas comenzaron a alejarse en función de su rendimiento, que ha sido irregular. Ahora, el equipo debe decidir si todavía confía en su ala cerrada como para darle un contrato a largo plazo o si dejarán que camine fuera del equipo en el próximo inicio de la agencia libre.

Daniel Jones

En 2025, los Indianápolis Colts sorprendieron a propios y extraños con un gran inicio de 8 victorias y 1 derrota en sus primeros partidos. El quarterback proveniente de los Giants, Daniel Jones, mostró el mejor nivel de su carrera jugando para este equipo, que terminó la temporada perdiendo ocho de sus últimos nueve partidos.

La situación de los Colts es compleja, pues Jones sólo tenía contrato por un año y si no lo renuevan podría ir a la agencia libre, mientras la franquicia parece no tener opciones sólidas en la banca. Por otra parte, el quarterback continua recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles, lo que hace más difícil la decisión para Indianápolis.

Riq Woolen

Uno de los actuales campeones del Super Bowl LX podría tener una decisión difícil próximamente si se le etiqueta como jugador franquicia. El esquinero ha ido perdiendo protagonismo después de unos primeros años prometedores en su carrera. Ahora, el equipo que dirige Mike Macdonald podría perder a un elemento en la unidad que fue su mayor fortaleza para llegar al ‘Súper Tazón’ y quedarse con el campeonato.

¿Qué es la etiqueta de jugador franquicia en la NFL?

El “franchise tag” de la NFL es una designación que un equipo pone a uno de sus jugadores que terminan su contrato para evitar que puedan ser fichados por otro equipo en la agencia libre. Quien es etiquetado tiene la obligación de quedarse con la franquicia un año más a cambio de un sueldo que promedia a los cinco mejores pagados de la posición en la que juega. El dinero se le da completamente de forma garantizada e impacta al tope salarial del equipo en su totalidad durante la temporada vigente.

Un jugador puede ser etiquetado como jugador franquicia un máximo de dos años de forma consecutiva.

Sin embargo, existen jugadores que se niegan a firmar un contrato de este tipo, ya que prefieren acuerdos de largo plazo que les brinde mayor estabilidad económica, especialmente, en caso de una lesión fuerte. Cuando un jugador decide no firmar su etiqueta, no puede jugar con otro equipo y no tiene forma de salir a menos que la directiva negocie un intercambio con algún otro club.

Por otra parte, existen casos en los que la designación se pone únicamente como una forma de que el jugador y el equipo tengan mayor tiempo de negociación. Aún cuando se usa esta designación, existe la posibilidad de que firmen una extensión de contrato y se mantengan a largo plazo con la institución.

¿Cuánto costará la etiqueta franquicia de la NFL en 2026?

Los jugadores que firmen una etiqueta de jugador franquicia este año, recibirán un sueldo neto dependiendo de su posición de la siguiente manera:

Quarterback - $47.4M

Receptor - $28.0M

Liniero Ofensivo - $27.8M

Linebacker - $27.6M

Tacle Defensivo - $27.4M

Ala Abierta - $26.7M

Esquinero - $20.8M

Safety - $20.8M

Ala Cerrada - $16.0M

Corredor - $14.2M

Pateador - $6.8M

¿Hasta cuándo pueden poner etiquetas de jugador franquicia?

La fecha límite para realizar esta designación, para todos los equipos es el próximo martes 3 de marzo, a unos días de que inicie la Agencia Libre el 9 de marzo. Los jugadores que no reciban la etiqueta ni una extensión de contrato hasta antes de este día, se convertirán en agentes libres y tendrán la posibilidad de firmar con la franquicia que deseen.