Remco Evenepoel gana la etapa 2 del UAE Tour e Isaac del Toro está a 32 segundos en la general

Nuevo líder general. Remco Evenepoel celebra su triunfo en la contrarreloj individual que gana en la etapa dos de la UAE Tour. (Foto especial)

El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) tricampeón del mundo confirmó los pronósticos y se impuso con autoridad en la segunda etapa del UAE Tour 2026, una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros disputada íntegramente en la isla de Hudayriyat, prueba en la que relevó a Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) en la clasificación general, luego de que el mexicano entró en la posición 25.

El vigente campeón del mundo marcó un tiempo de 13 minutos y 3 segundos, a una media de 56,1 km/h, para enfundarse el maillot rojo de líder, y supera en 32 segundos a Del Toro en la general.

Evenepoel, especialista en la contrarreloj

Tras el triunfo inaugural del mexicano en Liwa Palace, la crono plana y rapidísima de Al Hudayriyat Island estaba llamada a abrir diferencias, y así fue.

En un trazado llano, ideal para el campeón olímpico Evenepoel, el belga aventajó al británico Joshua Tarling en 6 segundos y al francés Rémi Cavagna por 12, quienes ahora son los mismos corredores que le siguen en la clasificación general.

El mexicano, que ya había coincidido en tres pruebas contrarreloj en anteriores carreras con Evenepoel y en todas ellas cedió, hoy afrontaba un desafío mayúsculo para defender el maillot rojo.

Acumula experiencia. Isaac del Toro sabe está tranquilo porque sabe que hay que ir paso a paso. (@TeamEmiratesUAE)

Del Toro concluyó la crono en posición 25, a 42 segundos del ganador, un registro que le hace descender hasta la décima plaza de la clasificación general.

Pese a la pérdida del liderato, el joven corredor del UAE se mantiene en una posición sólida antes de la llegada de la montaña.

Evenepoel, por su parte, suma así su victoria 73 como profesional y da un golpe de autoridad en una carrera que ya conquistó en 2023. El belga afrontará con ventaja las dos grandes jornadas decisivas en alto, Jebel Mobrah y Jebel Hafeet.

La batalla está abierta, advierte Evenepoel

Remco sabe quién será a partir de ahora su máximo oponente en la lucha por el título y así lo expresó a Eurosport: “Sabíamos que sería mejor empezar pronto. Creo que Del Toro hizo todo lo posible. Él ganó ayer, yo gané hoy... A partir de ahora, la batalla por la general está abierta. Es un escenario perfecto para defender”, comentó el belga, quien viene de ganar este año y en España los trofeos Andratx – Pollença, Serra Tramuntana y Ses Salines, así como la Vuelta a la Comunidad Valenciana

Este miércoles Remco tendrá los reflectores cuando enfrenten la etapa reina de la prueba, con un ascenso final al Jebel Mobrah, un puerto con pendiente media de casi el 12% y rampas de hasta el 17% de desnivel.

El mejor colombiano fue el huilense Harold Tejada (Astana), quien ha mostrado progresos en dicha modalidad. El antioqueño Sergio Higuita (Astana) finalizó 81, a 1.14; Nairo Quintana fue 110, a 1.30; y Juan Sebastián Molano (UAE), 119°, a 1.34.

Clasificación de la 2ª etapa (CRI):

1. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) - 13:03

2. Joshua Tarling (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:06

3. Rémi Cavagna (FRA/Groupama-FDJ) United) a 0:12

4. Ethan Hayter (GBR/Soudal-Quick Step) a 0:25

5. Daan Hoole (NED/Decathlon-CMA CGM) a 0:26

6. Lucas Plapp (AUS/Jayco-AlUla) a 0:26

7. Artem Shmidt (USA/Ineos Grenadiers) a 0:29

8. Florian Vermeersch (BEL/UAE Emirates-XRG) a 0:30

9. Stefan Bissegger (SUI/Decathlon-CMA CGM) a 0:31

10. Rune Herregodts (BEL/UAE Emirates-XRG) a 0:33

Clasificación general:

1. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) - 2:43:59

2. Joshua Tarling (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:06

3. Rémi Cavagna (FRA/Groupama-FDJ) United) a 0:12

4. Ethan Hayter (GBR/Soudal-Quick Step) a 0:25

5. Daan Hoole (NED/Decathlon-CMA CGM) a 0:26

6. Lucas Plapp (AUS/Jayco-AlUla) a 0:26

7. Florian Vermeersch (BEL/UAE Emirates-XRG) a 0:30

8. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain-Victorious) a 0:30

9. Stefan Bissegger (SUI/Decathlon-CMA CGM) a 0:31

10. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 0:32