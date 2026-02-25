Champions League 2026: lista de equipos clasificados a octavos de final y fecha del sorteo

La fase de playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 quedó oficialmente definida este miércoles 25 de febrero, luego de disputarse los últimos partidos de vuelta que otorgaron los boletos restantes a los octavos de final.

Con ello, ya están confirmados los 16 equipos que seguirán en la pelea por el título europeo.

Resultados de hoy Champions League 2026 – 25 de febrero

Estos fueron los marcadores que definieron a los últimos clasificados:

• Atalanta BC 4-1 Borussia Dortmund (4-3)

• Paris Saint-Germain 2-2 AS Monaco (5-4)

• Real Madrid 2-1 Benfica (3-1)

• Juventus 3-2 Galatasaray (5-7)

Equipos clasificados a octavos de final de Champions League 2026

Con los resultados del 24 y 25 de febrero, estos son los 16 clubes instalados en octavos:

• Arsenal

• Bayern Munich

• Liverpool

• Tottenham Hotspur

• FC Barcelona

• Chelsea

• Sporting CP

• Manchester City

• Atlético de Madrid

• Bodø/Glimt

• Bayer Leverkusen

• Newcastle United

• Atalanta

• Paris Saint-Germain

• Real Madrid

• Galatasaray

Con esto, la Champions League entra oficialmente en su fase más intensa.

¿Cuándo es el sorteo de octavos Champions League 2026?

El sorteo de los octavos de final se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026 en Nyon, Suiza, donde se definirán los cruces rumbo a cuartos y semifinales.

Los partidos de ida están programados para la segunda semana de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán una semana después.

La pelea por la “Orejona” continúa y los gigantes de Europa ya conocen el camino que deberán recorrer para levantar el trofeo más prestigioso del continente.