¿A qué hora juegan Atlético San Luis vs Mazatlán? Horario y dónde ver el partido de la Liga MX (Atlético San Luis - Mazatlán)

En la novena fecha del Clausura 2026, este 3 de marzo, Atlético de San Luis recibirá a Mazatlán FC en el Estadio Libertad Financiera.

El plantel potosino se prepara con el ascenso de una de sus figuras clave, Roberto Meráz, quien en la jornada anterior frente a Puebla, alcanzó los 150 partidos en el máximo circuito, consolidándose como uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel.

En este contexto, Mazatlán FC intentará arrancar los tres puntos como visitante en este partido que froma parte de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas este encuentro, que será vital para ambos clubes si quieren ascender en la tabla general del torneo.

¿A qué hora juegan Atlético San Luis vs Mazatlán hoy?

¡Ya está todo listo para el Atlético de San Luis vs Mazatlán hoy! El partido dará inicio este 3 de marzo, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Los Cañoneros se posicionan en el puesto 16 de la tabla de la Liga MX, sumando únicamente 7 puntos en lo que va del torneo. Mientras que el conjunto potosino está en la posición 14, también con 7 puntos.

Atlético San Luis vs Mazatlán: dónde ver el partido de la Liga MX hoy

El club local compartió en su cuenta de X los canales oficiales de transmisión del encuentro de este martes 3 de marzo con los sinaloenses.

Será a través de ESPN, Disney+ y VIX Premium que podrás ver completamente en vivo el partido de la Jornada 9 de la Liga MX.

Mazatlán anuncia lesión de Robson Bambú

Sin embargo, una baja sacude al Atlético de San Luis, que anunció la lesión del defensa brasileño Robson Bambú, quien fue diagnosticado con esguince en la rodilla derecha, de acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Ciencias Médicas del Club Atlético de San Luis.

Mediante la nota informativa emitida este 3 de marzo por el equipo dirigido por Guillermo Abascal, se informó que la evolución y el tiempo de recuperación del jugador quedarán sujetos a su progreso. Por lo que, aunque no se confirmó de manera explícita la ausencia de Robson Bambú para el partido de hoy ante el equipo del puerto, es altamente probable que no lo veamos en la cancha.