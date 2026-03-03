Barcelona vs Atlético de Madrid: horario, canal, cómo y dónde ver la Copa del Rey

FC Barcelona vs Atlético de Madrid El ganador de este partido se convertirá en el primer finalista de esta edición de Copa del Rey.

El primer gran finalista de la Copa del Rey en el futbol español se define el día de hoy entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El equipo blaugrana estará en casa para definir la eliminatoria y en busca de un hazaña épica que sería remontar cuatro goles de desventaja. En frente, los ‘Colchoneros’ dieron su mejor exhibición de la temporada hace unos días y ahora sólo tienen que mantener el global a su favor, por lo que el propio Diego Simeone ha anticipado un encuentro donde priorizará el orden defensivo.

La final de la Copa del Rey está cada vez más cerca y hoy es un día definitorio para ambas escuadras. El ganador de este enfrentamiento estará enfrentando al vencedor entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. La escuadra de San Sebastián tomó ventaja mínima de 1-0 y ahora definirá la eliminatoria en casa este 4 de marzo. Por su parte, el Atleti va ganando con el global 4-0 a su favor, pero hoy tendrá que visitar el Spotify Nou Camp para salir con el boleto a la gran final en busca del título.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Atlético de Madrid? | Copa del Rey

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Barcelona vs Atlético de Madrid? | Copa del Rey

SKY Sports

Previa del Barcelona vs Atlético de Madrid | Copa del Rey

En el partido de ida, el Atlético de Madrid sorprendió a propios y extraños con una contundente victoria de 4-0. Los rojiblancos marcaron los cuatro goles en los primeros 45 minutos del partido y ahora tienen una ventaja amplía para este segundo enfrentamiento. Antoine Grizmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez fueron los autores de los goles, así como un anotación en propia puerta de Eric García. Ahora, el Barcelona necesita cuatro goles de ventaja para mandar el partido a penales o cinco para poder avanzar de forma directa.

Después de su derrota, el Barcelona suma tres victorias de forma consecutiva, lo que los mantiene como el líder general de La Liga Española. Los blaugranas no han batallado para marcar goles, siendo la ofensiva más productiva de la temporada regular en LaLiga. Sin embargo, la defensiva ha sido el punto débil del equipo de Hansi Flick. Ahora, necesitan hacer un encuentro quirúrgico para buscar un milagro que los ponga en la gran final.

Aunque parece difícil de creer, el Atleti no ha llegado a una final de este torneo desde la temporada 2013-2014, cuando se impuso con marcador de 2-1 al FC Barcelona y se coronó bicampeón en aquel momento. Ahora, 12 años después, el equipo de Diego Pablo Simeone busca un nuevo título tras dolorosos años de eliminaciones.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Atlético de Madrid | Copa del Rey

Barcelona: Joules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alex Balde, Fermín López, Pedri,Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Ferrán Torres.

Atlético de Madrid: Juan Muso, Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Ademola Lookma, Alexander Sorloth, Julián Álvarez