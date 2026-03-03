Barcelona vs Real Madrid: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Copa de Leyendas 2026 (EFE - Estadio Akron)

Estrellas indiscutibles de ambos clubes harán cita este 3 de marzo en el Estadio Akron de Chivas, para disputar la primera Copa de Leyendas. Previo al Mundial 2026, y con Guadalajara como sede.

Además de apelar a la nostalgia, este partido será clave para analizar la capacidad operativa y la implementación eficiente de protocolos por parte de autoridades estatales, que garanticen la seguridad de asistentes, jugadores y cuerpo técnico.

Esto dentro del contexto de las recientes olas de violencia que se vivieron en la región debido al abatimiento de Nemesio Oseguera, quien fue líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aquí te decimos todos los detalles para ver completamente en vivo la transmisión del Barcelona vs Real Madrid, así como quiénes serán las estrellas invitadas hoy al Estadio de las Chivas.

Horario, dónde y cómo ver en vivo el Real Madrid vs Barcelona hoy en la Copa de Leyendas 2026

Real Madrid y Barcelona jugarán hoy martes 3 de marzo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron, recinto que recibe la Copa de Leyendas, un evento que marca el inicio simbólico de las actividades rumbo al Mundial 2026.

La transmisión de este partido, que reúne a figuras de diferentes generaciones que han marcado un hito en la historia de cada club y del futbol mundial, estará a cargo de Azteca Deportes, por lo que podrás disfrutar del partido a través de Azteca Deportes Network, app y sitio oficial del canal.

Además, el partido, que tiene confirmada la presencia de figuras como Carles Puyol y Rafael Márquez, se podrá ver en el canal oficial de YouTube del FC Barcelona, pagando una suscripción de 219 pesos mexicanos al mes.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Qué estrellas jugarán hoy en el Estadio Akron de Chivas?

Este partido conmociona no solo por la historia que tiene el encuentro, sino porque además ofrece la oportunidad de observar en un mismo campo la gallardía y técnica de jugadores que han marcado la historia del futbol desde su respectivo club.

Para el partido de Barcelona vs Real Madrid de este 3 de marzo en el Estadio Akron, se contará con la presencia de jugadores como Iker Casillas, Fernando Hierro, Fernando Morientes, Carles Puyol, Rafa Márquez, Xavi Hernández y Luis Figo.

También se había convocado a figuras como David Villa, Raúl González y José María Guti, quienes tuvieron que cancelar su asistencia debido a motivos personales.

Jalisco recibe la Copa de las Leyendas en un contexto de tensión reciente: esto dicen los jugadores convocados

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, Jalisco vivió momentos convulsos, producidos por narcobloqueos, quema de vehículos y agresiones de presuntos integrantes del CJNG.

Al respecto, Luis Figo, centrocampista/extremo y figura de ambos clubes, expresó: “Fueron días difíciles en esta ciudad, lo que a todos nos preocupó. Al final de cuentas se realizará este evento y yo creo que hay que hablar e intentar transmitir una imagen de lo que es la ciudad”, enfatizó el futbolista portugués en conferencia previa al encuentro.

Un clásico que recaudará millones

De acuerdo con El Financiero, la derrama económica que se espera genere el clásico español, para la empresa organizadora, será de aproximadamente 400 millones de pesos.

Este flujo de dinero se recaudará gracias a la llegada de miles de espectadores de diferentes estados de la república, que se congregarán en el Estadio Akron con capacidad de 46,355 asistentes.

Por su parte, autoridades locales sostienen que la entidad “se encuentra en calma y con sus actividades normales en marcha”, asegurando la presencia operativa de elementos de seguridad en puntos estratégicos como medida de protección.

Sin embargo, una atmósfera de tensión rodea la Copa de las Leyendas tras la respuesta violenta que sacudió al estado en días recientes.