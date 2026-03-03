Boletos para el repechaje del Mundial FIFA 2026: Precios y cómo comprar entradas para los partidos en Guadalajara y Monterrey

Repechaje Mundial Las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán sede de cuatro partidos de repechaje para definir a dos equipos en la próxima fase de grupos.

La copa del Mundo de la FIFA está a 100 días de comenzar en la cancha del Estadio Banorte y este martes 3 de marzo se pusieron a la venta los boletos para los partidos de reclasificación que se realizarán en México. Serán cuatro partidos que definirán a dos equipos de “reclasificación intercontinental” que estarán llegando a la fase de grupos del torneo futbolístico más importante. A diferencia de las entradas para los partidos de fase regular, las entradas tendrán precios que van desde los 200 pesos.

¿Cómo comprar boletos para los partidos de repechaje del Mundial FIFA 2026?

Si eres uno de los millones aficionados o aficionadas que ya no tuvieron suerte en ninguno de los tres primeros sorteos para adquirir tickets, todavía puedes vivir un poco de la emoción previa a la Copa del Mundo. Para hacerlo, deberás seguir los siguientes pasos

Ingresa al sitio oficial de venta de boletos de la FIFA

Ingresa tu cuenta de FIFA

Selecciona el partido al que desees asistir

Confirma los boletos que desees adquirir (máximo 10 por persona)

El precio de las entradas tendrá un costo estandarizado, de forma que el primer duelo de repesca estará en 200 pesos y el clasificatorio para la fase de grupos estará en 300 pesos tanto para el Estadio Akron de Jalisco y el Estadio BBVA de Nuevo León.

Boletos repechaje Las entradas tendrán un costo de 200 o 300 pesos dependiendo el partido y ya están disponibles en el sitio oficial de FIFA.

Partidos, fechas y horarios del repechaje Mundial FIFA 2026

A pesar de que el sorteo de la fase de grupos se llevó a cabo desde el 5 de diciembre del 2025, todavía falta por conocer a varios equipos que están por disputar su ronda de repechaje (incluyendo un rival europeo de la Selección Mexicana) En esta fecha FIFA, nuestro país tendrá cuatro partidos que revelarán a dos equipos de la fase de grupos:

Bolivia vs Surinam | jueves 26 de marzo (16:00 horas), Estadio BBVA

Nueva Caledonia vs Jamaica | jueves 26 de marzo (21:00 horas), Estadio Akron

República Democrática del Congo vs Nueva Caledonia / Jamaica | martes 31 de marzo (15:00 horas)

El ganador de este partido avanza al grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Irak vs Bolivia / Surinam | martes 31 de marzo (21:00 horas), Estadio BBVA

El ganador de este partido avanza al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Así que si quieres vivir un poco de la Copa del Mundo, esta puede ser tu oportunidad para presencial el camino de estas selecciones que buscan meterse a la máxima competencia.