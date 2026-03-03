Pachuca vs Necaxa: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Pachuca vs Necaxa Los Tuzos quieren seguir sumando para mantenerse en la parte alta de la tabla general (Crónica Digital)

Pachuca y Necaxa juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de este martes 3 de marzo: horario y dónde ver en vivo.

Los Tuzos quieren recuperar la inercia que los colocó entre los cinco mejores del torneo, mientras que los Rayos llegan con la urgencia de sumar para no rezagarse en la pelea por los puestos de Liguilla de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Pachuca vs Necaxa | Partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

El encuentro se disputará en Pachuca, escenario donde el equipo hidalguense suele imponer condiciones. El equipo dirigido por Esteban Solari ocupa el quinto lugar con 14 puntos después de ocho jornadas. Ha marcado 9 goles y recibido 6, cifras que describen a un conjunto equilibrado, con orden defensivo y eficacia moderada en ataque.

Antes de su reciente tropiezo ante Mazatlán por la mínima, los Tuzos encadenaron tres victorias consecutivas frente a Tigres, Atlas y Juárez, una racha que los metió de lleno en la conversación por los primeros puestos.

Enfrente aparece un Necaxa que transita por un momento irregular. El cuadro de Martin Varini es duodécimo con 9 unidades, producto de tres triunfos y cinco derrotas, dos de ellas en las últimas jornadas.

Su cuota goleadora es pobre, con 10 goles y ha recibido 13, un balance que evidencia fragilidad defensiva. Viene de caer ante León y hoy busca dar la campanada en el Estadio Hidalgo.

El historial reciente inclina la balanza hacia los hidalguenses. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Pachuca registra cuatro victorias y un empate.

Por actualidad, solidez en casa y dominio reciente en el enfrentamiento directo, Pachuca parte como favorito en el pronóstico.

¿A qué hora juegan Pachuca vs Necaxa hoy?

El partido Pachuca vs Necaxa se disputa este martes 3 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs Necaxa?

La transmisión del Pachuca vs Necaxa será exclusiva por FOX y FOX One. No habrá señal en televisión abierta.

Alineaciones probables Pachuca vs Necaxa

Pachuca apostaría por Carlos Moreno en la portería; una línea defensiva compuesta por Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Brian García; en el medio campo Sergio Rodríguez y Christian Rivera, acompañados por Alan Bautista como enlace; más adelantados Alexei Domínguez y Oussama Idrissi, dejando en punta a Salomón Rondón como referente ofensivo.

Necaxa podría iniciar con Ezequiel Unsain bajo los tres postes; Alexis Peña, Cristian Calderón, Agustín Oliveros y Emilio Lara en defensa; Kevin Rosero, Rogelio Cortez, Danny Leyva y Raúl Sánchez en el mediocampo; con Tomás Badaloni y Ricardo Monreal en zona de ataque.