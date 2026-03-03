Pumas se cansa de fallar y Toluca le da la vuelta en CU al ritmo de 2-3

VUELO INFRUCTUOSO. Por más que se estiró el portero de Pumas Keylor Navas, no pudo contener el disparo de Diego Barbosa. (Foto: (MarcoTulioGonzRod)

Los Pumas UNAM de Keylor Navas parecían tener el partido bajo control cuando el paraguayo Robert Morales convirtió un penalti al minuto 29. Sin embargo, lejos de fortalecer la ventaja, los universitarios cayeron en una peligrosa irregularidad ofensiva que terminó por costarles el partido.

La falla más dolorosa llegó apenas ocho minutos después: Morales, con la portería completamente abierta, desperdició el 2-0 que habría cambiado el rumbo del juego. Fue un error monumental y el comienzo de una serie de oportunidades perdidas que, al final, dejaron a Pumas sin nada.

Toluca no perdonó y empató de inmediato

Prácticamente en la jugada siguiente al fallo de Morales, el campeón Toluca respondió con contundencia. En el 37’, Jesús Angulo aprovechó un balón suelto para marcar con un zurdazo el 1-1, castigando la falta de contundencia local.

Pumas siguió generando ocasiones, pero no logró finalizarlas. El propio Álvaro Angulo erró un mano a mano y Uriel Antuna envió un disparo desviado en posición franca. Las oportunidades desperdiciadas empezaban a acumularse mientras los Diablos crecían futbolísticamente.

Pumas vuelve a adelantarse… y vuelve a fallar

A pesar de sus tropiezos, los universitarios recuperaron la ventaja en el minuto 63, cuando Álvaro Angulo firmó un zurdazo cruzado tras asistencia de Antuna, poniendo el 2-1 parcial. El estadio estalló… pero el gusto duró poco.

Porque después del gol, Pumas tuvo al menos dos ocasiones claras para sentenciar:

Un remate desviado de Morales , nuevamente sin marca.

, nuevamente sin marca. Un tiro de Antuna, que desaprovechó una diagonal retrasada con todo a favor.

Cada error acercaba más al campeón a la remontada.

Toluca muestra jerarquía y remonta con autoridad

El Toluca del argentino Antonio Mohamed, único invicto del torneo, olió sangre y aceleró. Al 73’, Diego Barbosa sacó un potente disparo desde fuera del área para clavar el 2-2 y encender las alarmas en CU.

Cinco minutos más tarde llegó el golpe definitivo:Al 78′, Paulinho, el mejor goleador del fútbol mexicano en el último año y medio, ganó por arriba y anotó de cabeza tras un centro preciso de Jesús Gallardo, completando la remontada y poniendo el 2-3 final.

Antuna falla el empate en la última jugada

Cuando parecía que Pumas rescataría al menos un punto, Antuna tuvo el empate en sus pies en la última jugada del partido… pero definió desviado. Un final simbólico para un equipo que generó, pero no supo convertir.

El resultado dejó al Toluca en el segundo lugar con 21 puntos, apenas uno abajo del líder Cruz Azul, que más temprano venció al Santos Laguna.

Otros resultados de la jornada

San Luis 4-1 Mazatlán : doblete de Joao Pedro , líder de goleo con nueve dianas.

: doblete de , líder de goleo con nueve dianas. Pachuca 2-1 Necaxa: tantos de Alexei Domínguez y Oussama Idrissi.

La jornada 9 continúa este miércoles con los duelos:Monterrey–Querétaro, Puebla–Tigres, Tijuana–Atlas y Juárez–América.El Guadalajara–León quedó programado para el 18 de marzo.