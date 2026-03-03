¡Se encienden las alertas!: Cristiano Ronaldo sufre lesión en el tendón de la corva y preocupa al Al Nassr

LESIÓN. Al Nassr confirma la lesión de CR7.

El Al‑Nassr de Arabia Saudita confirmó este martes que Cristiano Ronaldo padece una lesión en el tendón de la corva, días después de haber sido sustituido en el triunfo por 3-1 frente al Al‑Fayha, duelo en el que incluso falló un penalti al minuto 12.

El técnico del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó tras el encuentro que el delantero presentó “fatiga muscular”, motivo por el cual decidió retirarlo del campo por precaución para evitar daños mayores.

EL PORTUGUÉS YA INICIÓ REHABILITACIÓN

Los servicios médicos del club detallaron que el jugador se encuentra en fase de rehabilitación activa, aunque todavía no existe un plazo definido para su retorno.“Será evaluado conforme pasen los días”, informó el Al‑Nassr a través de un comunicado difundido en la red social X.

A sus 41 años, el capitán lusitano continúa persiguiendo la histórica meta de los 1.000 goles oficiales, una marca de la que lo separan 35 tantos, cifra que lo mantiene motivado pese a los contratiempos físicos propios de su extensa carrera.

RUTA RUMBO AL MUNDIAL 2026, EN SUSPENSO

Hasta antes de la lesión, su presencia con la selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, parecía un hecho de cara al Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, su disponibilidad para los compromisos inmediatos tanto con el Al‑Nassr como con el combinado nacional dependerá de su evolución en los próximos días. El cuerpo técnico portugués monitorea de cerca el estado del veterano atacante, considerado pieza clave en el proyecto mundialista.