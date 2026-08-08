Toluca vs LAFC: Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Leagues Cup 2026 Conoce dónde y a qué hora ver el partido de Toluca vs. LAFC (Unsplash)

Este sábado se enfrentarán en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 los Diablos del Toluca y Los Ángeles FC, por lo que aquí te compartimos todos los detalles del enfrentamiento, incluyendo dónde y a qué hora verlo en vivo.

En el partido de este sábado 8 de agosto, el Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, se enfrentará al LAFC, liderado por Marc Dos Santos, en un encuentro donde ambos buscarán asegurar su pase a los cuartos de final del torneo.

Previa del Toluca vs. LAFC: ¿Cómo llegan ambos equipos al partido de hoy?

Los Diablos del Toluca llegan al partido de esta noche con confianza tras haber ganado su encuentro contra Seattle Sounders FC por 3-0; también atraviesan una gran etapa ofensiva al haber ganado sus últimos cinco partidos. Por su parte, Los Ángeles FC también acumula cinco partidos invicto, además de haber ganado su primer encuentro en la Leagues Cup 2026 ante Chivas.

Por otra parte, este es el tercer enfrentamiento entre ambos equipos, el cual promete ser sumamente reñido, pues cada uno tiene una victoria contra el otro.

¿A qué hora juega Toluca vs. LAFC por la Leagues Cup 2026?

Este sábado 8 de agosto, Toluca y LAFC jugarán por segunda ocasión en la Leagues Cup 2026. Este enfrentamiento tendrá lugar en el BMO Stadium en Los Ángeles, California, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs. LAFC? Canal de transmisión en México

Podrás ver la transmisión en vivo del Toluca vs. LAFC a través de Apple TV, la plataforma de streaming encargada de transmitir todos los partidos de la Leagues Cup 2026.

Cabe señalar que, aunque Imagen Televisión está transmitiendo a través de TV abierta algunos partidos de la primera fase de la Leagues Cup 2026, en esta ocasión la televisora no transmitirá el encuentro de hoy.