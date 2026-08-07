México continuó imbatible en el penúltimo día de los JCC

Santo Domingo 2026. Valeria Amparan gana la única medalla de oro para México en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. (COM)

En el penúltimo día de actividades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, México continuó como la gran delegación deportiva de la región, al sumar 164 metales de oro, seguido de Colombia con 89 de primer lugar.

En la jornada del viernes, además del dominio del canotaje con seis medallas de oro, la cosecha de primeros lugares continuó con la última de primer lugar del día con la boxeadora Valeria Amparan en los 51 kg.

El resto de los boxeadores mexicanos se quedaron con las medallas de plata con Javier Cruz (+90kg), Hugo Barrón (- 65kg), Paula Hernández (-60kg), Lorien Alonso (-75kg), Guadalupe Torres (-57kg), Darianne Hernández (-65kg) y los bronces de Abel Álvarez (-70kg) y de Ariadna Gil (-54kg).

Santo Domingo 2026. José Santana dominó la prueba de 10 mil metros planos de los JCC. (Agencia EFE)

En el atletismo José Santana ganó en los 10 mil metros planos con un registro de 29’28.69” por delante del puertorriqueño Héctor Pagan y el guatemalteco Alberto González.

La de Santana fue una de las ocho medallas de los atletas mexicanos que lograron en la última jornada del atletismo, las demás fueron de plata con Lorena Rangel en 800m, de César Gómez y Sabrina Salcedo en las finales de 3000 m con obstáculos femenil y varonil.

Las preseas de bronce las obtuvieron Andrea Velasco en salto con pértiga, Tonatiuh López y Verónica Talamantes en los 800m femenil y varonil y Arian Chía en los 3000m con obstáculos.

Tenis de mesa

En tenis de mesa el mexicano Rogelio Castro derrotó al ecuatoriano Adrián Pérez por 11-7, 11-6, 11-9 y 11-6 en la final individual masculina de tenis de mesa, prueba en la que su connacional Marcos Madrid se quedó con la medalla de bronce.

En la misma jornada, pero versión femenina, Clio Bárcenas se llevó la plata tras caer 9-11, 2-11, 13-5, 11-9 y 7-11 ante Adriana Díaz de Puerto Rico.

Con estos resultados, México cierra el tenis de mesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con tres preseas de oro, dos de plata y tres de bronce en las Rogelio Castro participó en las tres de primer lugar.

Victorias en esgrima por equipos

JCC Santo Domingo 2026. Equipo de florete varonil también se lleva la victoria. (Conade)

En la final de sable por equipos, el conjunto tricolor se llevó la victoria en una final dramática al derrotar a Venezuela por 45-44.

El equipo mexicano estuvo formado por Diana González, Vanessa Frine, Natalia Botello y Jimena Torres. La medalla de bronce fue para el conjunto de Puerto Rico.

En la rama masculina, México derrotó a Venezuela 45-43 en la gran final de florete, con Máximo Azuela, Diego Cervantes, Tommaso Archilei, que ya había ganado una medalla en la prueba individual, y Fernando Loya.

Natación artística

En la natación artística el dueto de Itzamary González y Fernanda Arellano se coronaron en la rutina libre al sumar 286.6392 puntos, dejando el segundo y tercer lugares a las parejas de Colombia y Aruba.

Mientras Diego Villalobos y Joana Jiménez aseguran el segundo puesto en el dúo técnico mixto al ser superado por el de Venezuela.

En la jornada final de halterofilia, los mexicanos encabezados por Aremi Fuentes no pudieron subir al podio de primer lugar y se conformaron con 4 preseas de platay 3 de bronce.

Aremi Fuentes ganó medallas de plata en arranque y envión en los 77kg, Jonathan Ramos dos preseas del mismo valor en arranque y envión en los 94 kg, los metales de bronce fueron de Mauricio Canul en arranque de los 88kg y Emmy González en arranque y envión en los 86kg.