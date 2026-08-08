¿Va por TV abierta el Guadalajara vs. Dallas? Dónde y a qué hora ver a las Chivas en la Leagues Cup hoy El partido de Chivas vs. Dallas lo podrás ver en televisión abierta; conoce dónde, a qué hora y más detalles del partido de hoy (Unsplash)

Este sábado se enfrentarán en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 Guadalajara y FC Dallas; por lo que aquí te compartimos todos los detalles, desde dónde y a qué hora ver el partido de las Chivas de hoy.

Previa del Guadalajara vs. FC Dallas: ¿Cómo llegan ambos equipos al partido de hoy?

Las Chivas de Guadalajara llegan al enfrentamiento de esta noche en la octava posición de la tabla, tras haber empatado contra LAFC. Por su parte, Dallas llega invicto después de ganarle a Querétaro con un marcador de 2-0 y en la sexta posición de su grupo, por lo que el Rebaño Sagrado buscará llevarse su primera victoria en el torneo.

Guadalajara vs. Dallas: ¿A qué hora juega Chivas hoy?

Este sábado 8 de agosto, las Chivas y FC Dallas jugarán por segunda ocasión en la Leagues Cup 2026. Este enfrentamiento tendrá lugar en el PayPal Park en San José, California, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido de Chivas vs. Dallas en vivo?

En esta ocasión podrás ver el partido de Guadalajara vs. Dallas a través de televisión abierta y plataformas de streaming; estos son los canales donde podrás seguirlo:

México: Apple TV (mediante suscripción) e Imagen Televisión (TV abierta).

(mediante suscripción) e (TV abierta). Estados Unidos: Apple TV (mediante suscripción), Fox Sports 1 (TV de paga) y Univision.

Posibles alineaciones del Guadalajara vs. FC Dallas en la Leagues Cup 2026

Para el partido de este sábado 8 de agosto, estas podrían ser las alineaciones:

Chivas: José Castillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Bryan González, Rubén González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González y Raúl Rangel.

FC Dallas: Nolan Norris, Sebastien Ibeagha, Osaze Urhoghide, Bernard Kamungo, Patrickson Delgado, Kaick Ferreira, Shaq Moore, Joaquín Valiente, Ramiro, Petar Musa y Jonathan Sirois.