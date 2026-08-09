Guerreros dominó a Diablos Rojos en CDMX

EFECTIVIDAD. El pitcher ganador fue James Kaprielian. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Lo de James Kaprielian se trató de una declaración de principios. El estadounidense fue transferido hace apenas unas semanas por Diablos Rojos del México, a los Guerreros de Oaxaca. Este domingo, el lanzador derecho tiró una joya de cinco hits, para vencer a los escarlatas 6-1, en el estadio Alfredo Harp Helú.

“Conozco el estadio, conozco como corre el aire, estoy cómodo tirando a esta altura (2,240 metros sobre el nivel del mar), y mi equipo hoy jugó de manera brillante para llevarnos el triunfo”, dijo a La Crónica de Hoy al término del encuentro.

El estadounidense lanzó seis entradas dos tercios, permitió cinco hits, dio una base por bola y recetó cuatro chocolates, para coronar una salida que se vió como un mensaje de despedida a la directiva escarlata.

Con este triunfo Guerreros empató la serie 1-1 en la primera ronda de Playoffs de la Zona Sur, de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

ATAQUE TEMPRANO

La carrera de la quiniela llegó, de nueva cuenta, con el primero en el orden, Luis Barrera, quien bateó doble por el derecho y fue remolcado por Yonathan Daza.

Fue hasta la apertura de la quinta entrada cuando Oaxaca se sirvió con la cuchara grande. Alexi Amarista comenzó el rally, al recibir base por bola y correr desde primera a home, tras doble de Leonel Valera, quien anotó por ‘wild pitch’.

Juniel Querecuto recibió base intencional, y Ricardo Valenzuela conectó vuelacercas por el jardín izquierdo, para el 5-0.Finalmente, ya en la novena entrada, Luis Barrera volvió a timbrar, al correr desde primera a home, tras imparable de Amarista.

LA DEL HONOR

Diablos se quitó la blanqueada en el cierre de la novena, gracias a Franklin Barreto, quien conectó doblete, llegó a tercera en pisa y corre con fly de Luis Liberato y pisó home tras sencillo de Orlando Arcia.

El pitcher ganador fue Kaprielian, mientras que el derrotado fue Ricardo Pinto, el abridor escarlata, quien recibió cinco carreras, y el cuadrangular de Valenzuela.

La serie se traslada a Oaxaca, para disputar el tercer encuentro el martes 11, a las 19:00 horas.