México confirma su dominio y conquista el Premundial Sub-20 de Concacaf

INVICTOS. El triunfo permitió a México alcanzar su decimoquinto campeonato masculino Sub-20 de Concacaf, ampliando su récord histórico como la selección más ganadora de la competencia.

La Selección Mexicana Sub-20 escribió una nueva página dorada en su historia al proclamarse campeona del Premundial Sub-20 de Concacaf tras vencer 2-0 a Estados Unidos en la final disputada en el Estadio Banorte. Con el boleto al Mundial Sub-20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya asegurados, el conjunto dirigido por Álex Diego tenía una misión más por cumplir: conquistar el título regional. Y lo hizo con autoridad.

El triunfo permitió a México alcanzar su decimoquinto campeonato masculino Sub-20 de Concacaf, ampliando su récord histórico como la selección más ganadora de la competencia. La diferencia con sus perseguidores es abrumadora, ya que Estados Unidos, segundo en el palmarés, apenas suma tres títulos.

Un inicio de final con sello mexicano

Desde los primeros minutos, el conjunto nacional mostró su intención de adueñarse del partido. Hugo Camberos fue el futbolista más insistente en el ataque tricolor y generó las primeras aproximaciones de peligro, aprovechando errores de la zaga estadounidense y manteniendo bajo presión constante a la defensa rival.

Aunque Estados Unidos logró equilibrar brevemente la posesión del balón, México conservó el control emocional y futbolístico del encuentro. El equipo mexicano se mostró sólido en defensa y cada vez más peligroso en las jugadas a balón parado, una fórmula que terminaría siendo decisiva.

Alfaro abrió el camino al título

La recompensa para el dominio mexicano llegó al minuto 28. Tras una acción de táctica fija y un reciente dentro del área, Cristóbal Alfaro apareció para enviar el balón al fondo de las redes y adelantar al Tricolor. La anotación fue revisada por el VAR antes de ser validada, desatando la celebración de miles de aficionados presentes en las tribunas.

El panorama se complicó todavía más para los estadounidenses en la recta final del primer tiempo. Una fuerte infracción sobre Hugo Camberos derivó en la expulsión de Chris Applewhite, capitán y referente defensivo de Estados Unidos. Inicialmente sancionada con tarjeta amarilla, la jugada fue revisada por el VAR y corregida a tarjeta roja, dejando a los norteamericanos con diez hombres antes del descanso.

Con ventaja en el marcador y superioridad numérica, México se fue al vestidor con el escenario ideal para administrar el partido y acercarse a una nueva corona regional.

México no dejó escapar la oportunidad

En la parte complementaria, los mexicanos mantuvieron el control del encuentro. Aunque Estados Unidos intentó reaccionar, la organización defensiva del Tricolor y el orden táctico evitaron cualquier amenaza seria sobre el arco defendido por Liceaga, quien regresó a la titularidad tras cumplir una suspensión.

La sentencia llegó al minuto 69. Un grave error del guardameta estadounidense fue aprovechado nuevamente por Cristóbal Alfaro, quien firmó su doblete con otro remate de cabeza para colocar el 2-0 definitivo.

Con la ventaja ampliada, México manejó los tiempos del partido y estuvo incluso cerca de aumentar la diferencia. Jugadores como Edwin Soto y Carlos Hernández contribuyeron al dominio nacional en los minutos finales, mientras que la desesperación comenzaba a apoderarse del conjunto estadounidense.

Paso perfecto y una generación con ambición

El silbatazo final confirmó una actuación impecable de la Selección Mexicana Sub-20. El equipo cerró el torneo con una marca invicta de seis victorias consecutivas, sin dejar dudas sobre su superioridad en la región.

Además del trofeo, el conjunto nacional se marcha del campeonato con objetivos mayores en el horizonte: competir en la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y representar al país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México no sólo ganó una final; reafirmó su hegemonía en la categoría. Con una generación talentosa, ordenada y competitiva, el futbol mexicano vuelve a demostrar que sigue siendo la potencia Sub-20 de la Concacaf, una condición respaldada ahora por 15 títulos regionales y una actuación perfecta que culminó con una nueva vuelta olímpica sobre su máximo rival.