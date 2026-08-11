Así fue el plan para asesinar a Messi en el Mundial 2026… ¿también hubo complot contra Cristiano Ronaldo? Reportes policiacos revelan cuáles fueron las amenazas que recibieron jugadores como Lionel Messi durante el Mundial 2026 (EFE)

Un reporte policíaco en Estados Unidos reveló que Lionel Messi fue uno de los jugadores del Mundial 2026 que mayor número de amenazas recibió durante este evento deportivo.

Entre las diferentes amenazas que recibió, destaca la de un atentado suicida donde se amenazaba con atentar contra la vida del capitán albiceleste.

Estas amenazas, registradas durante la Copa del Mundo celebrada en México, Canadá y Estados Unidos, fueron rastreadas por una red conjunta de seguridad integrada por el FBI y el IPCC (Centro para la Cooperación Policial Internacional).

¿Cuáles fueron las amenazas detectadas contra Lionel Messi en el Mundial 2026?

La amenaza más concreta contra Messi se registró cuando un hombre llamó al aeropuerto de Dallas para avisar que él y otros dos sujetos se dirigían al estadio de la ciudad con “bombas caseras y un AR-15”, además de un rifle semiautomático.

El hombre amenazaba con atacar a policías y jugadores de ambos equipos; sin embargo, hizo énfasis en el nombre de Lionel Messi, según detalló el informe policial.

Otra amenaza investigada ocurrió durante el partido de Argentina vs. Egipto, el 7 de julio, cuando un usuario escribió en la red social X: ”Estoy a punto de entrar en el estadio de Atlanta y hacer explotar a Messi con cuatro bombas clavadas en mi cuerpo”.

En ese mismo partido, manipuladores caninos y sus agentes K-9 tuvieron que registrar el estadio de Atlanta tras recibir una llamada donde un hombre informó que había dejado “tres bombas” en contenedores de basura del recinto.

¿También hubo amenazas contra Cristiano Ronaldo?

En el informe también aparece el nombre de Cristiano Ronaldo, quien habría sufrido acoso constante durante esta Copa del Mundo.

Uno de los hechos registrados ocurrió el 14 de junio, cuando un empleado de la FIFA denunció a “un hombre sospechoso” que pedía información sobre el lugar donde se alojaba el jugador portugués.

Más tarde, en Houston, la policía identificó y arrestó a un hombre que se encontraba en el hotel donde Cristiano Ronaldo se hospedaba; otro caso similar se registró en Toronto, Canadá.

¿Quiénes fueron los otros jugadores que también recibieron amenazas durante el Mundial 2026?

Además de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, también se registraron amenazas hacia otros jugadores como Mbappé, donde se difundió la imagen de una muñeca con la fotografía del jugador siendo quemada.

Otros nombres que figuran en el reporte son los de Alexander Sorloth, Jaminton Campaz, Lucas Digne, el entrenador Hong Myung-bo y el árbitro francés François Letexier, quien recibió más de 6 mil amenazas por WhatsApp.