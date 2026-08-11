Tigres vs Vancouver Whitecaps sí va por TV abierta: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup

Tigres vs Vancouver Whitecaps Rodrigo Aguirre se perfila como titular hoy en la Leagues Cup (Crónica Digital y foto de Rodrigo Aguirre de Mexsport)

Tigres UANL y Vancouver Whitecaps protagonizan uno de los partidos más interesantes de la jornada de hoy en la Leagues Cup 2026. A continuación, te contamos qué necesita el equipo regiomontano para avanzar a cuartos, horario y dónde ver en vivo el juego que se disputará en el Estadio Universitario.

La buena noticia para los aficionados es que el partido sí tendrá transmisión por televisión abierta en México, en un encuentro donde los dirigidos por Hernán Elizondo están obligados a ganar para mantener con vida su participación en el torneo.

Previa y pronóstico: ¿Qué necesita Tigres para avanzar en la Leagues Cup?

Tigres llega a este compromiso con cuatro puntos después de disputar sus dos primeros encuentros de la Leagues Cup. El conjunto felino empató 1-1 frente a Real Salt Lake y posteriormente igualó 0-0 ante Minnesota United; en ambos casos consiguió el punto adicional al imponerse en la tanda de penales.

Ese registro mantiene al equipo con posibilidades matemáticas de avanzar, aunque también deja claro que ya no tiene el control absoluto de su destino.

La victoria ante Vancouver es indispensable para llegar a siete unidades y, a partir de ahí, los felinos tendrán que esperar resultados favorables en otros partidos de la competencia.

Con siete unidades, necesita que al menos uno de los equipos que se encuentran por delante —América, Bravos de Juárez, Cruz Azul o León— deje puntos en el camino, ya sea mediante una derrota o un empate sin obtener el punto extra.

El empate tampoco garantiza la clasificación. En ese caso, Tigres tendría que ganar el punto adicional en penales para alcanzar seis unidades y después esperar una combinación todavía más compleja, que uno de los cuatro equipos que están por encima pierda por una diferencia amplia y que los conjuntos que marchan por debajo, como Toluca, Monterrey y Atlante, no consigan una victoria que les permita rebasarlo.

La derrota, acabaría con cualquier posibilidad. Vancouver Whitecaps, por su parte, llega eliminado. El equipo canadiense perdió sus dos compromisos anteriores, 0-1 ante Atlante y 1-3 frente a FC Juárez, por lo que todavía no suma unidades y apenas ha conseguido un gol en el torneo, mientras ha recibido cuatro.

El pronóstico de hoy es de una goleada en el volcán, resultado que le daría muchas posibilidades al equipo de la Liga MX para meterse a cuartos de final.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Vancouver Whitecaps hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tigres vs. Vancouver Whitecaps?

Los aficionados regiomontanos podrán ver el partido en vivo por televisión abierta. El encuentro será transmitido en México a través de Imagen Televisión, por lo que no será necesario contar exclusivamente con un servicio de televisión de paga para seguir el compromiso.

El duelo también estará disponible mediante Apple TV, plataforma que ofrecerá la transmisión en streaming.

Alineaciones probables Tigres vs. Vancouver Whitecaps

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquím Pereira, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Brunetta; Diego Laínez, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre.

Vancouver Whitecaps: Isaac Boehmer; Édier Ocampo, Mathías Laborda, Ralph Priso-Mbongue, Sam Adekugbe; Andrés Cubas, Oliver Larraz, JC Ngando; Nikola Djordjevic, Cheikh Sabaly y Rayan Elloumi.