El oro manda porque ganó

CELIA DEL ROCIO PULIDO. Máxima ganadora de medallas de Oro en los JCC (8). (Jonathan Duenas)

El medallero parece una tabla inocente: país, oro, plata, bronce, total. Qué forma tan limpia de esconder una discusión. Uno cree que sólo está contando metales, pero en realidad está ordenando victorias.

El oro no vale más porque la plata o el bronce valgan poco. Valen muchísimo. La plata dice: casi fui el mejor. El bronce dice: estuve en el podio. Pero el oro dice otra cosa, más seca y más cruel: gané.

El deporte tiene esa manía primitiva. Después de tanto reglamento, tecnología, ceremonia y patrocinador, vuelve siempre a una pregunta infantil: ¿quién fue primero?

Por eso el medallero suele ordenar primero por oros, luego por platas y después por bronces. No pregunta quién subió más veces al podio, sino quién ganó más pruebas. El total mide presencia. El oro mide mando.

El bronce dice: estuve ahí. La plata dice: casi. El oro dice: fui yo.

MÉXICO CONVIRTIÓ PRESENCIA EN DOMINIO

En los últimos cinco Juegos Centroamericanos y del Caribe, México no sólo ha acumulado medallas; ha ido aprendiendo a convertir podios en primeros lugares. En Mayagüez 2010 ganó 133 oros, 129 platas y 122 bronces, para 384 medallas. En Veracruz 2014 obtuvo 115 oros y 332 medallas totales, pero quedó segundo porque Cuba consiguió 123 oros, aunque sólo sumó 254 medallas. Ese ejemplo explica todo: México tuvo más medallas; Cuba tuvo más victorias.

Luego vino el regreso mexicano al mando. En Barranquilla 2018 terminó primero con 132 oros, 118 platas y 91 bronces, 341 medallas en total. En San Salvador 2023 subió a 145 oros, 108 platas y 100 bronces, 353 medallas. Y en Santo Domingo 2026 acaba de romper su propio techo: 167 oros, 125 platas, 115 bronces y 407 medallas totales.

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La evolución no es menor. México pasó de ser una delegación amplia a ser una delegación que cierra finales. Y ahí está la diferencia entre estar mucho y mandar mucho. Un país puede llenar el podio de bronces y platas, pero si no gana finales, el medallero lo mira con cierta frialdad.

La tabla tiene pocos modales. Felicita poco y ordena rápido.

EL TOTAL PRESUME PROFUNDIDAD; EL ORO PRESUME MANDO

El total de medallas importa porque habla de profundidad. Dice cuántos deportes producen atletas competitivos, cuántas disciplinas llegan al podio, cuánta base existe debajo del uniforme nacional. Un país con muchas medallas totales no es accidente: tiene presencia, volumen, sistema o, por lo menos, muchos cuerpos peleando bien.

Pero el oro cuenta otra historia. El oro habla de cierre. De finales ganadas. De pruebas rematadas. De ese último tramo donde ya no basta ser bueno: hay que ser el mejor ese día, en ese carril, en esa plataforma, en esa cancha, en ese tatami.

Por eso México quedó arriba de Canadá en los Panamericanos de Santiago 2023: México ganó 52 oros y 142 medallas; Canadá tuvo más medallas totales, 164, pero sólo 46 oros. También por eso Japón apareció mejor colocado que Gran Bretaña en París 2024: Japón tuvo 20 oros y 45 medallas; Gran Bretaña, 14 oros y 65 totales. Más podios no siempre significan mejor lugar.

EL ORO GOBIERNA

El medallero es injusto si uno quiere que todas las alegrías pesen igual. Pero el deporte nunca prometió esa democracia sentimental. Prometió competencia. Y competir, al final, es producir diferencias donde antes había posibilidades.

La plata y el bronce consuelan, honran, construyen. El oro gobierna.

Santo Domingo 2026 deja una lectura clara: México no ganó sólo porque juntó 407 medallas. Ganó porque convirtió 167 competencias en una frase contundente: aquí fuimos primeros.

El total dice cuántas veces apareciste. El oro dice cuántas veces nadie pudo pasarte.