Penta vs Laredo Kid: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el torneo de contendiente al título Mundial Pesado de WWE este lunes 10 de agosto?

Penta vs Laredo Kid El ganador del combate continuará su camino en busca de una oportunidad por el Título Mundial pesado de Roman Reigns. Foto: X (@WWE)

Inicia la semana y esta noche tendremos una función de ‘Monday Night RAW’ muy especial para el público mexicano. El torneo por ser el contendiente número 1 al Título Mundial Pesado que ostenta actualmente Roman Reigns y que defenderá en la Arena CDMX el próximo 14 de septiembre comenzará el día de hoy. El excampeón Intercontinental, Penta, se estará enfrentando al vigente campeón de Parejas Mixtas de AAA. El ganador avanzará a la siguiente ronda, para intentar ganar una oportunidad en contra de el ‘Jefe Tribal’.

¿A qué hora lucharán Penta vs Laredo Kid en WWE RAW?

La función de WWE RAW comenzará a las 18:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver la lucha de Penta vs Laredo Kid en WWE RAW?

El combate se transmitirá completamente en vivo a través de la señal de Netflix en México.

Previa de la lucha entre Penta y Laredo Kid en WWE Raw este lunes 10 de agosto

La semana pasada, Rey Mysterio dio a conocer que habló con Roman Reigns, quien accedió a defender su Campeonato Mundial Pesado de WWE el próximo lunes 14 de septiembre en el evento estelar de RAW en la Ciudad de México. Para esto, se celebrará un torneo para determinar qué luchador mexicano será el contendiente número 1 para medirse al ‘OTC’ en la capital del país.

Posteriormente, dio a conocer los combates y las fechas que comenzarán esta llave eliminatoria con:

Penta vs Laredo Kid | Lunes 10 de agosto (RAW)

Psycho Clow vs La Parka | Sábado 15 de agosto (AAA)

Dragon Lee vs El Hijo del Dr Wagner Jr | Lunes 17 de agosto (RAW)

Rey Fénix vs El Fiscal | Lunes 17 de agosto (RAW)

Penta llega como uno de los principales favoritos para llevarse este torneo debido a su exitosos paso por WWE hasta el momento, donde ya logró conquistar el Título Intercontinental, mismo que perdió ante Chad Gable en SummerSlam. Ahora, una oportunidad por uno de los máximos títulos en la empresa podría significar seguir impulsando su trayectoria.

Por su parte, Laredo Kid es uno de los principales talentos de AAA y ha tenido un 2026 con varios momentos estelares, como su defensa del Campeonato Mundial Crucero en Rey de Reyes y su victoria ante Joaquin Wilde en Main Event de WWE, demostrando su capacidad para llegar a los rosters principales de las máximas marcas estadounidenses.

La rivalidad entre Penta y Laredo Kid en AAA tiene sus antecedentes principalmente en enfrentamientos por equipos y luchas de campeonato, más que en una rivalidad individual prolongada. Uno de sus primeros cruces destacados ocurrió durante la etapa de Nacemos para Luchar, cuando Laredo Kid compartió bando con Penta y Fénix para enfrentar a Rush, Bestia del Ring y L.A. Park. Posteriormente, ambos volvieron a encontrarse como rivales en combates por el Campeonato en Parejas de AAA, incluido un duelo en el que Penta y Fénix defendieron los cinturones frente a Laredo Kid y Puma King, de acuerdo con el archivo oficial de AAA.