Miguel Herrera, suspendido con dos partidos por insultos al árbitro en la Leagues Cup

Suspendido por lenguaje inapropiado. Miguel 'Piojo' Herrera sigue sin controlar sus emociones en la cancha. . (Foto especial)

Miguel ‘Piojo’ Herrera, entrenador del Atlante, fue suspendido dos partidos por insultos al árbitro, en la Leagues Cup, que se disputa entre la Liga MX y la MLS, informaron los organizadores.

“Al minuto 21 del partido entre Real Salt Lake y Atlante, el director técnico del Atlante, Miguel Herrera recibió una tarjeta roja por el uso de lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas”, describió el comité disciplinario, en un comunicado.

Herrera tuvo un intercambio de palabras con el cuarto árbitro de ese partido, Daniel Quintero, lo que lo arrojó una sanción de dos partidos.

“De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026, el Comité Disciplinario resolvió sancionar al técnico mexicano con dos partidos de suspensión”, se lee en el comunicado.

Con esto, Atlante no contará con su técnico en el partido ante Minnesota, de la Leagues Cup, y en caso de calificar, Miguel Herrera tampoco podrá salir a la banca, debido a la sanción.

Atlante espera aprovechar la Leagues Cup para tener una proyección internacional, debido a que acaba de regresar a la Primera División, después de estar sumido en la Liga de Expansión MX.

El Atlante tomó el lugar del Mazatlán FC, después de que su propietario compró el certificado de Primera División y los llevó de regreso a la Ciudad de México. Con eso, se consiguió también el pase a la Leagues Cup.

Por ahora, el entrenador de los Potros de Hierro será el auxiliar de Miguel Herrera, Álvaro Galindo, que ha acompañado al ‘Piojo’ en diferentes equipos, como lo fue en el América y Tigres.

Atlante debe ganar, para mantener alguna posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup, un torneo que da clasificación a la Concacaf Champions Cup.