Tabla general de la Leagues Cup 2026 al momento: ¿Qué equipos de la Liga MX pueden avanzar a la siguiente fase?

Este martes 11 de agosto, la Leagues Cup inicia la tercera y última jornada de la fase de grupos. Ocho equipos van en busca de la ronda de eliminación directa con lo mejor de la Liga MX y de la MLS en la disputa por el campeonato. Aunque varios clubes llegan ya eliminados, la parte alta de la clasificación general se encuentra cerrada y todos los resultados son cruciales para definir quiénes continuarán en la competencia:

Tabla general de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 al momento

Tabla general Leagues Cup 2026 Los cuatro equipos con dos victorias lideran la clasificación general, pero todavía hay ocho clubes del futbol mexicano con las posibilidades de avanzar a cuartos de final. (Juan Carlos Navarro)

Los 18 equipos del futbol mexicano concluirán estos días su participación en la fase de grupos de esta Leagues Cup. Una vez más, varios equipos de la Liga MX dejaron un mal sabor de boca a sus respectivas aficiones quedando eliminados con derrotas de forma consecutiva. Ahora, los que todavían quedan con posibilidades, se juegan su lugar en esta tercer y última fecha

Clasificados al momento:

América

FC Juárez

Cruz Azul

León

La cima de la tabla general le corresponde a los equipos que llevan paso perfecto en este certamen, como es el caso de América, FC Juárez, Cruz Azul y León. Estos cuatro equipos son los que están ocupando en este momento los lugares de clasificación a los octavos de final, donde enfrentarían a otros cuatro equipos de la MLS en busca de las semifinales.

Sin embargo, todavía hay otros equipos que tienen la posibilidad matemática de quedarse con uno de estos cuatro lugares a los ‘Playoffs’ de la Leagues Cup. Tigres llega en el cuarto puesto con dos victorias por la vía de los penales. Debajo de ellos, tenemos a Toluca, Monterrey y Atlante persiguiendo la posibilidad de seguir adelante en este torneo.

En contra parte; Chivas, Pachuca, Xolos de Tijuana, Santos Laguna, Atlético de San Luis, Pumas, Querétaro y Puebla, terminarán su participación luego de su tercer y último partido.