Leagues Cup 2026: partidos y horarios de este martes 11 de agosto

El torneo entre los equipos de Liga MX y MLS continúa sus acciones este martes 11 de agosto después de un día de descanso. La tercera y última jornada de la fase de grupos inicia para definir a los equipos que llegarán a la ronda de eliminación directa. Los Bravos de Juárez han sido la sorpresa hasta el momento y quieren seguir el día de hoy con su paso perfecto, mientras que Pachuca se juega su clasificación.

Leagues Cup 2026 | Partidos y horarios del martes 11 de agosto

Leagues Cup 2026 | martes 11 de agosto Así se disputarán los partidos del día de hoy para seguir con el torneo entre Liga MX y MLS. Foto: X (@LeaguesCup)

Charlotte vs Pachuca | martes 11 de agosto (17:30 horas)

El equipo de Carolina del Norte es sublíder del Grupo de la MLS con dos victorias de forma consecutiva y ahora quieren luchar por el liderato general para colocarse como uno de los favoritos para llevarse este torneo. Por su parte, los Tuzos vienen de obtener su primera victoria, pero necesitan los tres puntos para poder aspirar a seguir en competencia.

Columbus Crew vs Pumas | martes 11 de agosto (17:30 horas)

Los campeones de la edición 2024 de este torneo son otro de los equipos que ya ganó sus dos primeros partidos, pero la diferencia de goles los tiene en el quinto puesto de su clasificación. Hoy, tendrán la localía para buscar una victoria abultada que los impulse a los primeros puestos. En frente, Universidad Nacional llega ya eliminado luego de dos derrotas y otra decepcionante actuación ante clubes de la MLS. Ahora, quieren cerrar con una nota alta de cara a regresar a la Ciudad de México para continuar con el Apertura 2026.

FC Cincinnati vs Atlas | martes 11 de agosto (18:00 horas)

Dos equipos con realidades opuestas se enfrentan. Los ‘Orange & Blue’ llevan también un paso perfecto en este certamen y están muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente ronda. Por su parte, los Rojinegros también están prácticamente eliminados en lo que ha sido un inicio turbulento para la gestión de Hernán Crespo.

Minnesota United vs Atlante | martes 11 de agosto (18:00 horas)

Uno de los pocos equipos de la MLS que todavía no gana en este torne es el equipo de Minneapolis, que marcha con un empate y una derrota hasta el momento, lo que los tiene al borde de la eliminación. En contra parte, Atlante viene de conseguir su primer triunfo y se ha convertido en uno de los equipos más divertidos de ver con el trabajo de Miguel Herrera como entrenador.

Real Salt Lake vs FC Juárez | martes 11 de agosto (19:30 horas)

Los ‘Bravos’ han vivido realidades opuestas en sus dos torneos. Mientras están en los últimos lugares del Apertura 2026, ahora aparecen como uno de los mejores de la Leagues Cup ganando sus dos primeros partidos. El conjunto fronterizo tiene la oportunidad ahora de disputar una fase de eliminación directa y soñar con un posible primer título.

Tigres vs Vancouver FC | martes 11 de agosto (20:00 horas)

A pesar de sus dos empates, los triunfos en tanda de penales han ayudado a los Tigres a pelear por los primeros puestos y un lugar en la siguiente ronda. Hoy, necesitan ganar para poder amarrar ese boleto. Su rival, será el equipo canadiense, que es el único de la MLS que ha perdido sus dos enfrentamientos actuales y que ya está completamente eliminado de las posibilidades de avanzar.