TAS fija la fecha para decidir sobre el regreso del ascenso y descenso en Liga MX ¿Cuándo se dará el veredicto? (Liga MX)

Equipos de la Liga de Expansión han presentado un reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) contra la Liga MX, después de que se confirmara la eliminación del ascenso y descenso en el fútbol mexicano a partir de la temporada 2026-2027.

Con esta acción, los equipos buscan revertir las reglas que evitan que los clubes lleguen a primera división. Ante las acciones emprendidas, el TAS ha programado la primera audiencia para evaluar el regreso del ascenso y el descenso en la Liga MX.

¿Cuándo se anunciará el veredicto final del TAS?

De acuerdo al comunicado publicado por el TAS, la audiencia está programada para el próximo 18 y 19 de noviembre de 2026 en la CDMX. Cabe aclarar que, aunque se realice la audiencia, no significa que el TAS emita su veredicto de manera inmediata.

Durante esta cita, tanto la Liga MX como los equipos de la Liga de Expansión expondrán sus argumentos en torno al regreso o no del ascenso y descenso dentro del fútbol mexicano. Posteriormente, se tendría que esperar a la resolución del TAS, una vez evaluadas ambas perspectivas.

El reclamo fue presentado por cinco equipos que forman parte de la Liga de Expansión contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX. Quienes buscan el retorno del ascenso y descenso son: Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y el Club Deportivo Zacatecas.

¿Qué pasa con el ascenso y descenso en el fútbol mexicano?

El reclamo ante el TAS tiene lugar después de que la FMF informara de la desaparición definitiva del ascenso y descenso en la Liga MX a partir de la temporada 2026-2027, por lo que desde el anuncio, los distintos clubes afectados han protestado contra esta decisión.

No obstante, a pesar de que recientemente se anunció su desaparición definitiva, el ascenso y descenso no se lleva a cabo desde el 2019 a causa de la pandemia de Covid-19.

Por otro lado, esta sería la tercera ocasión en la que los equipos de la Liga Expansión presentan una queja ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso dentro del fútbol mexicano. Asimismo, en el Congreso mexicano se está buscando impulsar distintas reformas legales para que se restituya la oportunidad de los clubes para llegar a Primera División.