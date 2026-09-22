Liga MX: ¿Cuál fue el último equipo que consiguió su ascenso deportivamente y cómo lo obtuvo? (Liga BBVA MX)

Desde que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informara la desaparición definitiva del ascenso y descenso en la Liga MX a partir de la temporada 2026-2027, han surgido diversos debates y protestas sobre esta decisión.

Ahora, el Senado de la República ha anunciado que busca reabrir el ascenso y descenso dentro del fútbol mexicano bajo el argumento de ser un “asunto de interés público”. El objetivo es mejorar la competencia y el ánimo de los mexicanos que siguen este deporte.

Aclararon que, aunque respetan la autonomía del fútbol, no significa que las empresas no tengan responsabilidades, puesto que sus decisiones afectan empleos, inversiones, así como los derechos de las comunidades, entre otras cosas.

Por otro lado, a pesar de que hasta este año fue que la FMF anunció la desaparición definitiva del ascenso y descenso en la Liga MX, esta competencia no se lleva a cabo desde el 2019. Aquí te contamos cuál fue el último equipo en ascender.

¿Cuál fue el último equipo en conseguir ascender a primera división?

El último equipo en conseguir ascender a primera división en la Liga MX fue el Atlético de San Luis, quien resultó ser el ganador en el Torneo Clausura 2019 del entonces Ascenso MX, además de que obtuvo el bicampeonato de la categoría, después de haber vencido al equipo Los Dorados de Sinaloa, liderado por Diego Armando Maradona.

Mientras que en el descenso, Veracruz se convirtió en el último equipo en perder la categoría al finalizar la temporada 2018-2019; sin embargo, tuvo la posibilidad de conservar su lugar pagando una multa de 120 millones de pesos.

¿Cómo funcionaba el torneo del Ascenso MX?

El torneo del Ascenso MX se llevaba a cabo en dos fases:

Fase de clasificación : Integrada por 15 jornadas del torneo.

: Integrada por 15 jornadas del torneo. Fase final: Se integraba por los cuartos de final, semifinal y final.

En la ocasión en que resultó ganador El Atlántico de San Luis, participaron 15 equipos, de los cuales solo 8 llegaron a la fase final.

¿Cuándo fue la última Liga de Ascenso?

La última Liga de Ascenso fue hace ocho años, en la temporada 2018-2019, debido a que durante la pandemia la Liga MX tomó la decisión —bajo el argumento de proteger la estabilidad financiera de los clubs— de suspender el sistema de ascenso y descenso por un periodo de cinco años.

Por lo que aquellos equipos que tuvieran un bajo desempeño cubrirían una multa económica que serviría de apoyo para la Liga de Expansión; sin embargo, el plazo concluía con el Apertura 2025, pero la FMF decidió mantener este sistema hasta eliminar el ascenso y descenso.