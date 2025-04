Stray Kids dominará el escenario del GNP en su recorrido por Latinoamérica

Stray Kids

La agrupación surcoreana integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, está conquistando territorio latinoamericano con su gira dominATE y la Ciudad de México no podía quedar fuera.

ANUNCIO

El estadio GNP será el recinto donde Stray Kids y Stay (nombre de su club de fans) se reúnan este fin semana 12 y 13 de abril para dar cierre a la serie de shows que ya se presentó en Santiago, Río de Janeiro, São Paulo, y Lima.

Las fans mexicanas están listas para demostrar la energía y el cariño hacia la boyband formada por la empresa JYP, al corear éxitos como Back Door, Twilight, My pace, Heaven entre muchas otras que harán vibrar el recinto por más de horas.

Fenómeno que atravesó fronteras

Stray Kids es parte de la cuarta generación del K-pop, el fenómeno musical y visual nacido en Corea del Sur a finales de los años 80 y que alcanzó su internacionalización a mediados de los 2000s gracias a la era del internet.

Presentación de Stray Kids en Sao Paulo

La cultura pop con corazón en Seúl, no solo se compone de música o intérpretes, es todo un fenómeno que requiere años de entrenamiento para los futuros artistas que deben formarse en canto, baile, modelaje, actuación conducción y composición.

Los artistas son reclutados desde adolescentes por las empresas que dominan la industria del entretenimiento y son formados en grupos a los que les crean conceptos con una imagen específica que determinará el desarrollo de su carrera.

Estos grupos y artistas han creado un fenómeno apenas comparable con las boybands formadas en Estados Unidos o México, ya que no solo se distinguen por su música, sino que suben el estándar para ofrecer espectáculos completos dignos de artistas de primer nivel.

En sus presentaciones, los fans juegan un papel importante ya que acompañan el desempeño escénico de los artistas con el distintivo de cada grupo de K-pop: la lightstick, el producto de mercadotecnia por excelencia del mercado del pop coreano. Con este dispositivo de diseño único, los fans iluminan cada presentación al ritmo de las canciones formando un mar de colores que tiene la finalidad de demostrar el apoyo y cariño hacia el artista.

La mercadotecnia es la que más gana en esta industria, pues el K-pop regresó a las nuevas generaciones a la compra de CDs, DVDs, álbumes de fotos, revistas entre muchos otros productos que los fans coleccionan de manera devota.

ANUNCIO

El fenómeno coreano también viene acompañado de serie dramáticas, películas, programas de entretenimiento, moda, maquillaje, gastronomía, una exportación entera de cultura a la el gobierno de Corea del Sur le apostó para elevar su economía, por eso es normal ver a artistas o actores haciendo presentaciones culturales para promover el turismo en el país, la estrategia ha funcionado.