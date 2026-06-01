Visión doble, debilidad y fatiga: señales de alerta de la Miastenia Gravis

. .

Una enfermedad autoinmune y neuromuscular

La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune, crónica y neuromuscular que puede confundirse con fatiga, estrés u otros padecimientos, lo que retrasa su diagnóstico y acceso a atención adecuada. En el marco del Día Mundial de la Miastenia Gravis, especialistas llaman a visibilizar sus señales de alerta y el impacto que tiene en la vida de quienes la padecen.

ANUNCIO

Incidencia y población más afectada

Aunque es considerada una enfermedad rara, en México se estima una incidencia de entre 8 y 10 casos nuevos por cada millón de habitantes. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en mujeres menores de 40 años y hombres mayores de 50. La forma generalizada de la enfermedad puede dificultar actividades cotidianas como hablar, comer, mantener los ojos abiertos o caminar.

Síntomas variables e impredecibles

Los síntomas cambian a lo largo del día y pueden intensificarse rápidamente. Lo que inicia como fatiga puede evolucionar hasta impedir acciones básicas como ingerir alimentos o mantener los ojos abiertos. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran la visión doble, caída del párpado superior, problemas para hablar, masticar y deglutir, así como debilidad muscular en brazos y piernas.

Impacto en la calidad de vida

Más allá de la debilidad física, las crisis miasténicas pueden comprometer la respiración y requerir hospitalización, generando una importante carga emocional. Estudios recientes muestran que 31% de los pacientes presenta síntomas de depresión y 36% trastornos de ansiedad, lo que refleja la necesidad de un abordaje integral que incluya la salud mental.

Factores de riesgo y diagnóstico

La causa exacta aún no se conoce, pero se han identificado factores genéticos, alteraciones en la glándula timo, edad y sexo, además de detonantes como el estrés o ciertas infecciones. Debido a que sus síntomas pueden confundirse con otros padecimientos, el diagnóstico puede tardar meses o años, lo que subraya la importancia de promover su visibilización y detección temprana.

Necesidades no atendidas

A pesar de los avances en el tratamiento, 62% de los pacientes tratados con terapias tradicionales continúan presentando síntomas moderados a graves, lo que evidencia la necesidad de nuevas opciones terapéuticas eficaces y seguras. La investigación médica sigue avanzando para ofrecer alternativas que permitan un control sostenido de la enfermedad.

Compromiso con la innovación

“Detrás de cada diagnóstico de Miastenia Gravis hay una persona que busca un futuro sin limitaciones. En Johnson & Johnson nuestro compromiso es seguir impulsando la ciencia y la innovación para contribuir al desarrollo de opciones terapéuticas que transformen la vida de los pacientes con enfermedades complejas”, señaló el Dr. Leandro Aldunate, Director Médico de Johnson & Johnson.