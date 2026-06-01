Día Mundial del Autoplacer: 5 prácticas que ayudan a mejorar el bienestar, reducir el estrés y conocer mejor tu cuerpo

Durante décadas, la masturbación fue un tema rodeado de silencios, mitos y sentimientos de culpa. Sin embargo, la conversación ha cambiado de manera importante en los últimos años. Hoy, especialistas en salud sexual coinciden en que el autoconocimiento corporal forma parte del bienestar de las personas y puede tener beneficios que van mucho más allá del placer.

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En el marco del Día Mundial de la Masturbación, que se conmemora cada 7 de mayo, la discusión se centra cada vez más en la relación que existe entre el autoplacer, la gestión del estrés, la calidad del descanso y la construcción de una autoestima saludable.

Además de convertirse en una forma de exploración personal, esta práctica también abre la puerta a conocer mejor las propias necesidades, preferencias y límites, elementos fundamentales para una sexualidad informada y responsable.

Cinco formas de explorar el autoplacer de manera diferente

Aunque para muchas personas la masturbación forma parte de su rutina, especialistas señalan que también puede convertirse en una experiencia más consciente, creativa y enriquecedora.

Masturbación mutua para fortalecer la intimidad

La llamada masturbación mutua consiste en compartir este momento con la pareja. Más allá del componente erótico, esta práctica permite observar, aprender y comprender mejor las preferencias de la otra persona.

También favorece la comunicación en la intimidad y puede ayudar a fortalecer la confianza dentro de la relación, generando espacios de mayor cercanía emocional.

Edging: prolongar las sensaciones

Otra tendencia que ha ganado popularidad es el edging, una técnica que consiste en acercarse al orgasmo y detenerse antes de alcanzarlo para después retomar la estimulación.

El objetivo es mantener un control consciente sobre el nivel de excitación, prolongando la experiencia y aumentando la intensidad de las sensaciones. Quienes la practican suelen destacar una mayor conexión con las respuestas de su propio cuerpo.

Estimulación múltiple para diversificar la experiencia

La estimulación doble o triple busca involucrar distintas zonas erógenas al mismo tiempo para generar una experiencia más completa.

Esto puede incluir la combinación de estimulación genital con otras áreas sensibles del cuerpo, como los pezones o la piel. En este contexto, los juguetes sexuales pueden convertirse en herramientas que permiten ampliar las posibilidades de exploración y diversificar los estímulos de manera segura.

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El entorno también influye en la experiencia

El lugar donde ocurre la experiencia también puede modificar la percepción de las sensaciones. Ambientes como la ducha o la bañera incorporan elementos como el agua, la temperatura y la relajación física.

Estas condiciones pueden favorecer un momento más tranquilo, permitiendo que la persona se concentre en las sensaciones corporales y reduzca las distracciones externas.

La masturbación consciente gana terreno

Una de las prácticas que más crecimiento ha mostrado en los últimos años es la llamada masturbación consciente o sensorial.

En este enfoque, la atención se dirige a cada detalle de la experiencia: texturas, temperatura, contacto y percepción corporal. Algunas personas incorporan elementos como cambios de temperatura o incluso la reducción temporal de ciertos estímulos visuales para potenciar la sensibilidad.

La intención no es acelerar el proceso, sino disfrutar cada etapa y desarrollar una relación más consciente con el propio cuerpo.

Educación sexual, la gran asignatura pendiente

De acuerdo con especialistas en educación sexual, una parte importante de la población continúa enfrentando desinformación sobre temas relacionados con el placer, el cuerpo y la sexualidad.

Denisse Flores, educadora sexual vinculada a programas de bienestar sexual en México, señala que durante años muchas conversaciones estuvieron marcadas por la vergüenza y los prejuicios, situación que ha dificultado el acceso a información confiable.

Expertos coinciden en que abordar estos temas desde una perspectiva de salud sexual, autocuidado y bienestar emocional permite construir relaciones más saludables con el cuerpo y fomentar decisiones informadas.

Hablar de masturbación también es hablar de salud y autocuidado

El Día Mundial de la Masturbación se ha convertido en una oportunidad para impulsar conversaciones más abiertas y honestas sobre la sexualidad.

Lejos de los mitos que durante décadas dominaron el tema, hoy existe un consenso creciente sobre la importancia del autoconocimiento corporal como parte del bienestar integral. La exploración personal, cuando se realiza de manera informada y respetuosa, puede contribuir a una mejor relación con el cuerpo, las emociones y la propia sexualidad.