Coches seminuevos: lo que nadie te dice antes de comprar

Compra de autos semi nuevos

El mercado de coches seminuevos ofrece opciones que muchas veces pasan desapercibidas: vehículos en buen estado, con precio más accesible que uno nuevo y con la depreciación inicial ya absorbida por el dueño anterior. Aun así, hay aspectos que pocas personas revisan antes de cerrar el trato, y son precisamente esos los que después podrían generar gastos no contemplados. Ten presente que dedicar tiempo a revisarlos antes de decidir puede ahorrarte más de un dolor de cabeza.

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El historial vehicular es un documento que muchos compradores piden, pero pocos saben interpretar. Registra lo que le ha pasado al vehículo desde que salió de agencia: accidentes reportados, si alguna aseguradora lo declaró pérdida total, cuántos propietarios ha tenido y en qué estados ha circulado.Para consultarlo, se podría llegar a requerir el número de serie del vehículo, conocido como VIN. Con ese dato, es posible acceder a servicios de verificación que consultan bases de datos y registros públicos. Recuerda revisar que no haya accidentes mayores registrados, que los propietarios anteriores coincidan con lo que el vendedor menciona y que el auto no tenga adeudos o embargos activos. Si algo no cuadra, lo mejor es no avanzar con esa opción.

Muchos autos seminuevos aún tienen activa la garantía que el fabricante dio cuando eran nuevos, lo cual es un punto importante en la decisión de compra. Las garantías de fábrica cubren en general el tren motriz y los componentes mecánicos principales. Su vigencia depende de la marca y puede estar determinada por años de uso o por el kilometraje que acumule el vehículo. Considera preguntar si esa garantía se puede transferir y cuánto le queda de vigencia. Un auto seminuevo que todavía está dentro de ese periodo da más tranquilidad frente a posibles fallas en los primeros meses.

Cuando se buscan autos seminuevos, el kilometraje suele ser uno de los primeros datos que se revisan. Menos kilómetros recorridos se interpreta automáticamente como mejor estado, pero eso no siempre es así.Un auto con mucho kilometraje que rodó principalmente en carretera puede estar en mejores condiciones mecánicas que otro con menos kilómetros que circuló casi siempre en ciudad: arranques y frenadas constantes, embrague trabajado y motor que rara vez alcanzó su temperatura normal de operación. El historial de mantenimiento y las condiciones son aspectos que deben ser considerados.Por eso, al evaluar coches seminuevos, vale la pena pedir el registro de mantenimiento del vehículo, con facturas o sellos de agencia si es posible, y hacerle una revisión mecánica con un taller de confianza antes de firmar.

En el mercado hay plataformas digitales enfocadas en la compra y venta de coches seminuevos donde los vehículos pasan por revisión mecánica, tienen historial documentado y se publican con información verificada. Comprar por esta vía reduce bastante la incertidumbre que trae buscar entre particulares, donde la información depende de lo que el vendedor decida compartir. Además, varias de estas plataformas operan con el respaldo de bancos con experiencia en crédito automotriz, lo que permite comprar sin necesidad de tener el valor total del auto disponible desde el primer día. Se puede dar un enganche y pagar el resto en mensualidades con condiciones que quedan definidas antes de firmar la compraventa. Para quienes prefieren no usar todos sus ahorros de una vez, esta forma de comprar permite adquirir un vehículo en buen estado sin descuidar el presupuesto mensual.