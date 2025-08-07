Maluma en México: el Pretty Boy se convierte en ídolo capitalino con un show que rompió corazones

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM CIUDAD DE MÉXICO, 06AGOSTO2025.- "Maluma" cantante y compositor colombiano, durante su presentación esta noche en el Palacio de los Deportes como parte de su gira "+Pretty +Dirty México 2025" (Mario Jasso)

Maluma arranca su gira en México con un derroche de flow, emociones y mucho fuego

El cantante colombiano, Maluma, no vino a México a pasear. Vino a conquistar corazones y, si se puede, a adoptar un pedazo de la CDMX como su nuevo hogar. Su primera fecha en concierto en el Palacio de los Deportes, de este miércoles 6 de agosto, fue una mezcla explosiva de música, sensualidad, luces, fuego y declaraciones románticas que dejaron claro que Juan Luis Londoño ya no es solo colombiano: es chilango de corazón.

ANUNCIO

Con un escenario que se transformaba como camaleón desde la selva urbana hasta un paraíso digital y más de 15 mil fans vibrando al unísono, el Pretty Boy demostró que está en su mejor momento. “Maluma Baby” se mostró más completo, más entregado y, sí, más pretty que nunca.

El show: pirotecnia, hits y una energía envolvente

Desde el conteo regresivo y el primer beat, el Palacio de los Deportes se convirtió en una olla exprés de emociones. “Coco Loco”, “Hawái”, “Felices los 4” y un largo etcétera formaron parte de un repertorio cuidadosamente curado para encender a un público que lo dio todo, desde los outfits hasta los gritos.

Visuales de alto impacto y un cuerpo de baile impecable

No solo fue Maluma el que brilló. Su equipo de bailarinas y bailarines —coreografiados con precisión quirúrgica— fue parte fundamental del viaje. Una pantalla gigante y los visuales, por su parte, marcaron momentos estéticos muy por encima del promedio de los conciertos comunes.

Pero lo que realmente elevó la temperatura fue la conexión directa entre el artista y su público. Hubo interacción, miradas, selfies, regalos como su gorra y rosas, y hasta un “¡los amo, cabrones!” que derritió al Palacio. Y sí, se quitó la camisa, por si alguien tenía dudas de que esto iba a ser un show completo.

La faceta más íntima de Maluma: artista, papá y eterno enamorado

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Maluma dedicó una parte del show a su hija Paris, mostrando imágenes en pantalla y expresando cómo la paternidad ha cambiado su vida. Lejos de ser un simple guiño, se sintió auténtico, maduro y profundamente emotivo.

Y como si eso no fuera suficiente, el colombiano le declaró amor eterno a la Ciudad de México, asegurando que esta plaza tiene un lugar especial en su corazón. “Siempre me reciben como en casa, y por eso esta gira tenía que comenzar aquí”, dijo con la voz entrecortada y aclaró que: “No existiría Maluma Baby sin México”.

Maluma y México: una relación que solo va para arriba

Esta no es la primera vez que Maluma se presenta en el país, pero sí es la primera vez que se muestra tan vulnerable, tan artista y tan conectado con su público mexicano. El “+Pretty +Dirty World Tour” arrancó con el pie derecho y deja claro que, para el cantante, México no es solo una parada más, es una declaración de amor.

Con más fechas programadas y una legión de fans que lo sigue a donde vaya, Maluma reafirma su posición como uno de los artistas latinos más influyentes y queridos del momento. Y si algo quedó claro esta noche, es que la CDMX también es parte del pretty world que él ha creado.