Taylor Swift lanza videoclip protagonizado por la actriz de ojos violetas: Elizabeth Taylor

Videoclip Elizabeth Taylor A quince años de la muerte de la icónica actriz de Hollywood, Taylor Swift estrenó videoclip en homenaje a Elizabeth Taylor; el lanzamiento se realizó mediante Spotify Premium y Apple Music.

Elizabeth Taylor fue una de las actrices más icónicas de Hollywood al protagonizar películas que, todavía en la actualidad, son referentes del cine clásico; algunas de ellas fueron Fuego de juventud, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? y la emblemática Cleopatra, donde nació su gran historia de amor y escándalo con el actor Richard Burton, al ser ambos casados.

La vida de Elizabeth Taylor estuvo llena de fama, glamour y romance, sin embargo, también fue víctima del juicio, rechazo e incluso odio público debido a sus relaciones amorosas, lo que llevó a la estrella del pop más grande del momento, Taylor Swift, a escribir una canción inspirada en la emblemática mujer para su más reciente álbum, The Life of a Showgirl.

Este martes 31 de marzo, Swift sorprendió al mundo lanzando un videoclip de la canción, seleccionando a la única actriz que podía protagonizar el tercer sencillo del álbum: Elizabeth Taylor, la mujer de los ojos violetas.

Taylor Swift lanza videoclip de su canción ‘Elizabeth Taylor’: un homenaje a la estrella de Hollywood

A días del aniversario de muerte de la emblemática actriz que dio vida a Cleopatra, Taylor Swift lanzó el videoclip de la canción que escribió inspirada en Elizabeth Taylor, sorprendiendo al público con una recopilación de las películas que la estrella de cine protagonizó a lo largo de su carrera.

Tras el lanzamiento de The Life of a Showgirl, Swift mencionó que escribió la canción mirando su propia vida a través de la famosa actriz, considerándola una musa del glamour, el drama y la presión mediática que tuvo que afrontar durante su vida, elementos con los que la estrella del pop se identifica profundamente.

Para Taylor Swift, quien anteriormente ya había hecho un homenaje sutil a Elizabeth en su video Wildest Dreams, verse a sí misma en la actriz es un intento por entender cómo sobrevivir al brillo y al juicio constante de ser una superestrella, un sentimiento reflejado en la canción: ¿qué podrías regalarle a la chica que lo tiene todo y nada a la vez?

¿Dónde ver el videoclip ‘Elizabeth Taylor’ de Taylor Swift?

De momento, el video de Elizabeth Taylor liberado este martes 31 de marzo únicamente puede verse en Spotify Premium y Appel Music, una estrategia que Swift ya había usado anteriormente en el estreno del video oficial de Opalite.

Sin embargo, a diferencia de Opalite y The Fate of Ophelia, este nuevo videoclip apostó por una narrativa visual basada en material de archivo de la actriz que la canción homenajea, Elizabeth Taylor, incluyendo fragmentos de sus películas más emblemáticas e incluso imágenes reales de la estrella de cine en eventos públicos.

Taylor Swift realiza ‘fan edit’ para su nuevo videoclip: ¿cuáles son las películas de Elizabeth Taylor que incluye?

Debido a que la canción nace inspirada en el esfuerzo de Elizabeth Taylor para equilibrar su carrera profesional con su vida personal, continuamente bajo el foco público y la presión mediática, el video recopila distintas etapas de la actriz que reflejan esta batalla durante su vida.

Elzabeth Taylor Tercer sencillo de The Life of a Showgirl.

Entre algunas imágenes reales de Elizabeth Taylor en eventos públicos, reuniones con fans e incluso material de las bodas que la actriz tuvo en vida, también se incluyó un vasto material de su trayectoria en el cine.

Algunas de las películas recopiladas en el video de Taylor Swift, son:

Julia Misbehaves (1948).

(1948). El padre de la novia (1950).

(1950). La senda de los elefantes (1951).

(1951). Nunca el amor fue tan bello (1951).

(1951). Rapsodia (1954).

(1954). La vuelta al mundo en 80 días (1956).

(1956). Gigante (1956).

(1956). La gata sobre el tejado de zinc (1958).

(1958). De repente, el último verano (1960).

(1960). Cleopatra (1963).

(1963). Boom! (1968).

Desde el lanzamiento del álbum, Swift aclaró haber solicitado autorización al patrimonio de la actriz antes de lanzar el tema, el cual fue bien recibido por la familia, quienes también otorgaron el permiso para este nuevo videoclip.

En los créditos, Taylor Swift agradeció a las personas descendientes de la emblemática actriz de Hollywood, así como extendió sus agradecimientos a las organizaciones House of Taylor y Elizabeth Taylor Trust.