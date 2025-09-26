26 sep 2025 - 10:06 PMLogo La Crónica
Esta certificación valida que la empresa del sector salud promueve espacios laborales equitativos, representativos y libres de sesgos

Darovi rompe paradigmas: inclusión laboral con sello internacional

Por Angélica Villa

En un paso histórico para la cultura organizacional en México, Fármacos Darovi se convirtió en la primera empresa del país en obtener la certificación ISO 30415:2021, norma internacional que reconoce a las organizaciones que integran de forma estructural la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en su operación y estrategia corporativa.

Esta certificación, otorgada por Audamex, valida que la empresa del sector salud promueve espacios laborales equitativos, representativos y libres de sesgos, mediante políticas concretas, acciones medibles y un liderazgo inclusivo.

“No basta con atraer talento. Hoy se trata de construir entornos donde las personas quieran quedarse, crecer y aportar lo mejor de sí mismas”, afirmó María de los Ángeles Jiménez, directora de Recursos Humanos de Fármacos Darovi.

El análisis de Audamex reveló una serie de indicadores que posicionan a Darovi como referente en prácticas laborales progresistas:

  • Equilibrio de género: 57 % mujeres, 43 % hombres.
  • Diversidad sexual: 89 % heterosexual, 4 % homosexual, 2 % bisexual, 5 % no declarado.
  • Diversidad generacional: colaboradores entre los 18 y 59 años.
  • Inclusión de personas con discapacidad: presencia de empleados con discapacidad visual y auditiva.

Estos datos reflejan un entorno laboral respetuoso, accesible y representativo, donde la diversidad no solo se celebra, sino que se convierte en motor de innovación y competitividad.

En un contexto donde más del 60 % de los profesionales en México priorizan la cultura organizacional al elegir dónde trabajar (según LinkedIn y OCC), esta certificación posiciona a Fármacos Darovi como una marca empleadora sólida y coherente, capaz de atraer y retener talento con propósito.