Guía para ahorrar dinero de forma segura en México: lo que muchas veces no sabes

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A principios de 2025 una persona me dijo que estaba juntando para un departamento. Le pregunté dónde tenía el dinero. En el banco, me dijo. En una cuenta de ahorro normal. Le saqué la cuenta rápida y le mostré que con la inflación arriba del 4% y su banco pagándole el 2.3% anual, cada mes perdía poder de compra. Se quedó callado. No tenía idea. Creía que ahorrar era simplemente no gastar. Y eso en México es un error que comete mucha gente. No por flojera. Por falta de información. El dinero quieto en 2026 no se queda quieto. Se achica. Con Banxico manteniendo la tasa en 7% y la inflación subyacente pegada al 4.5%, el que no pone a trabajar sus pesos los ve perder valor cada quincena.

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Lo bueno es que hoy las opciones están ahí para quien las quiera buscar. Cetes, fondos de inversión, plataformas fintech que te dejan empezar con 100 pesos. También activos digitales para quien ya tiene lo básico cubierto. De hecho, muchas personas revisan la cotización del par xrp to mxn para estar al tanto de los cambios en el ecosistema de las criptomonedas. No porque metan ahí el ahorro del mes. Sino porque diversificar dejó de ser palabra de financiero y se volvió sentido común. El tema es que todo empieza con una meta concreta. Comprar un coche. Juntar para una casa. Irse al Mundial 2026 que se juega aquí en México. Sin meta no hay plan. Sin plan no hay ahorro. Solo hay dinero que se va.

Las cripto como una alternativa de ahorro

El ecosistema cripto en México ya no es novedad. Plataformas como Binance operan con regulación local y permiten comprar fracciones de activos digitales desde pocos pesos. Para quien ya tiene lo básico cubierto con Cetes o fondos, meter un porcentaje chico en cripto puede funcionar como diversificación. Pero con reglas claras. Nunca más del 5% o 10% del total. Solo dinero que puedas perder sin que te afecte. Y siempre en plataformas reguladas. Las cripto son una alternativa de ahorro. Si alguien te dice que metas todo ahí, desconfía.

Cetes: la puerta de entrada que ya no rinde lo mismo

Millones de mexicanos descubrieron los Cetes en los últimos años y con razón. Accesibles, seguros, respaldados por el gobierno federal. Pero el panorama cambió. Banxico pausó los recortes en febrero de 2026 y dejó la tasa en 7%. Los Cetes a 28 días andan por el 6.7% anual. Suena bien hasta que le restas la retención de ISR y la inflación. Te queda poco. Casi nada en términos reales. Analistas de Monex y Banamex proyectan que la tasa podría bajar a 6.5% hacia fin de año. Eso significa rendimientos todavía más flacos. Los Cetes sirven para plazos cortos y para no tener la lana debajo del colchón. Eso sí. Pero si tu objetivo es a dos o tres años, necesitas algo que le gane a la inflación con más margen.

Fondos de inversión: lo que muchos ignoran por miedo

Hay un prejuicio en México con los fondos de inversión. La gente cree que son para ricos o que son riesgosos. Ninguna de las dos cosas. Hoy las plataformas te permiten armar un portafolio diversificado desde montos mínimos. Un fondo de deuda gubernamental puede darte entre 7% y 9% dependiendo del plazo. Compara eso con el 2.3% de tu banco. La diferencia es brutal en tres años. Si estás juntando para el enganche de una casa o para cambiarte de coche, un fondo de mediano plazo es probablemente la opción más sensata que tenés a la mano. Y sin embargo, la mayoría sigue con la cuenta de ahorro del banco porque nadie les explicó que había otra cosa.

La inflación de 2026 no perdona

Enero arrancó feo. La inflación general en 3.79% anual pero la subyacente se disparó a 4.52%, el número más alto desde marzo de 2024. Los aumentos al IEPS en refrescos y cigarrillos pegaron directo. Los aranceles a importaciones sumaron presión. El incremento del 13% al salario mínimo también empuja precios. Para el ahorrador todo eso se traduce en algo simple: cualquier instrumento que rinda menos del 4.5% te está haciendo perder plata. No alcanza con guardar. Hay que ganarle a esa línea. Y hay que revisar la estrategia cada trimestre porque lo que funcionaba en diciembre ya no funciona en marzo. Banxico proyecta que la inflación convergerá al 3% recién en el segundo trimestre de 2027. Falta mucho.

Armar el plan: metas, plazos y constancia

El error más común es ahorrar sin saber para qué. Cuando no hay meta no hay disciplina. Y sin disciplina el ahorro dura dos meses. Si quieres ir al Mundial 2026, saca la cuenta de cuánto necesitas y en cuántas quincenas lo juntás. Si quieres el enganche de una casa, averigua el monto exacto y elige el instrumento que mejor se ajuste. Para metas a menos de un año, Cetes cortos. Para metas a dos o tres años, fondos de deuda de mediano plazo. Para plazos más largos, una combinación de fondos con un porcentaje menor en activos de mayor riesgo. Ahorrar 500 pesos cada quincena durante dos años son 24.000 pesos más rendimientos. No suena a mucho. Hasta que lo comparas con nada.