Tyler, The Creator presenta nuevas versiones bicolor del Converse 1908 Jogger Foto: Especial

La relación creativa entre Converse y Tyler, The Creator sigue encontrando nuevas formas de dialogar con la nostalgia, el diseño y la cultura sneaker. Ahora, la dupla presenta una nueva entrega del Converse 1908 Jogger, una silueta que revive el espíritu del running setentero con una lectura fresca, sofisticada y completamente contemporánea.

Tyler, The Creator presenta los Converse 1908 Jogger Foto: Converse

Para esta temporada, el artista y director creativo apuesta por cuatro nuevas versiones bicolor que exploran el contraste visual sin perder la esencia minimalista del modelo. Los nuevos tonos —Green Glow/Nutria, Foggy Dew/Mirage Gray, Yarrow/Plume y Cameo Blue/Deep Dive— convierten a esta silueta de perfil bajo en una de las propuestas más atractivas del momento dentro del universo retro runner.

Tyler, The Creator presenta los Converse 1908 Jogger Foto: Converse

Cada par destaca por el uso equilibrado de gamuza, nylon y paneles textiles, materiales que refuerzan la vibra vintage del diseño mientras lo conectan con la estética refinada y colorista que Tyler ha desarrollado desde su universo GOLF le FLEUR*

Una silueta de 1976 que vuelve a marcar tendencia

El Jogger original debutó en 1976, en pleno auge del running recreativo en Estados Unidos, como una respuesta de Converse a la necesidad de un calzado ligero pensado para el rendimiento, pero adaptable a la vida diaria. Décadas después, la marca rescata esa herencia a través del proyecto “1908: Archives by Tyler, The Creator”, una iniciativa que explora piezas menos obvias del archivo histórico de la firma.

Tyler, The Creator presenta los Converse 1908 Jogger Foto: Converse

Más que una reedición, esta nueva etapa convierte al 1908 Jogger en una declaración estética: un tenis que dialoga con la tendencia actual de los retro runners de perfil delgado, una categoría que ha ganado enorme relevancia entre consumidores que buscan diseño con narrativa histórica.

Tyler entiende bien ese lenguaje. Su intervención no se limita al color; también reinterpreta la memoria visual de Converse y la lleva hacia una propuesta donde el movimiento, la moda y la identidad personal convergen.

Tyler, The Creator presenta los Converse 1908 Jogger Foto: Converse

Fecha de preventa, precio y lanzamiento en México

En México, la preventa exclusiva abrirá el 13 de abril a las 10:00 horas a través del sitio oficial de Converse México, mientras que el lanzamiento general será el 14 de abril a la misma hora.

El precio oficial será de 2,399 pesos mexicanos, y el modelo estará disponible tanto en converse.com.mx como en tiendas físicas seleccionadas, entre ellas Masaryk, Satélite 2, Santa Fe, Perisur, Andares, Angelópolis y Monterrey. Además, llegará en tallas del 23 al 10 nacional, ampliando su atractivo para distintos públicos.

Tyler, The Creator presenta los Converse 1908 Jogger Foto: Converse

La tienda oficial también mantiene beneficios relevantes para compradores en México, como envío gratis en compras mayores a 999 pesos y entregas rápidas en CDMX y zona metropolitana.

Tyler, The Creator presenta los Converse 1908 Jogger Foto: Converse

La colaboración entre Tyler y Converse ya no solo responde al hype; se ha convertido en una narrativa de largo plazo donde el artista funciona como curador del legado de la marca.

Después de años marcados por el éxito de los One Star Golf le Fleur, esta línea 1908 demuestra una evolución más madura: menos enfocada en el logo y más interesada en la historia del producto, la forma y la conversación cultural del archivo.

Eso explica por qué el 1908 Jogger conecta tan bien con la conversación actual del streetwear: no busca competir desde lo estridente, sino desde el detalle, la rareza y la reinterpretación de un clásico olvidado.