Ofrenda Monumental en el Zócalo 2025: horario y día de inauguración

Ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La inauguración de la tradicional Ofrenda Monumental en el Zócalo 2025 tendrá lugar este fin de semana y estará llena de arte que te transportará directo a México Tenochtitlán.

Este año la preparación artística de la Ofrenda estará a cargo del Colectivo Zion Art Studio que instalarán su propuesta “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”.

El proyecto del colectivo transportará a la Gran Tenochtitlán, a 700 años de su fundación, al presente y rendirá tributo a la diosa Tonantzin, por lo que se espera disfrutar de muchos detalles prehistóricos.

¿Cuándo se inaugura la Ofrenda Monumental en el Zócalo?

La inauguración de la Ofrenda Monumental en el Zócalo se realizará este domingo 26 de octubre en La Plaza de la Constitución, y permanecerá ahí una semana hasta el 2 de noviembre.

Además de disfrutar los elementos tradicionales de las ofrendas, el corazón de la ciudad se iluminará con estructuras y series de luces relativos al Día de Muertos.

También, el mismo día se realizará el desfile de catrinas que partirá del Ángel de la Independencia.