Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: Fecha, hora y todo lo que debes saber sobre esta icónica tradición

Desfile de Día de Muertos CDMX 2025: arte drag y lucha libre

El tradicional Desfile de Día de Muertos 2025, lejos de limitarse a calaveras y catrinas, promete ser una explosión creativa con un tema central: el arte del drag y la lucha libre. Con esta fusión audaz, se busca rendir homenaje a expresiones artísticas que reflejan diversidad, identidad y raíces mexicanas.

Ruta, espectáculo y magia visual

El desfile dará inicio en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, seguirá por Paseo de la Reforma y terminará en el Zócalo capitalino. En el trayecto, contingentes con catrinas gigantes, alebrijes y carrozas monumentales darán vida a una coreografía entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Habrá grupos de bailarines, músicos y voluntarios que reinterpretarán el tema del año con puestas en escena que mezclarán el arte drag con la estética de lucha libre. El resultado será un desfile visualmente impresionante que refuerza la identidad mexicana a través de nuevas expresiones.

Desfile de Día de Muertos: fecha, horario y todo lo que tienes que saber

Tips para disfrutar al máximo el desfile

Llega temprano : el aforo será masivo, así que es mejor asegurar un buen lugar con tiempo de sobra.

: el aforo será masivo, así que es mejor asegurar un buen lugar con tiempo de sobra. Ropa : usa calzado cómodo, lleva agua, protector solar y un impermeable ligero por si acaso.

: usa calzado cómodo, lleva agua, protector solar y un impermeable ligero por si acaso. Planea rutas de entrada y salida : habrá cierres viales y ajustes al transporte público, en especial en estaciones del Metrobús y avenidas principales.

: habrá cierres viales y ajustes al transporte público, en especial en estaciones del Metrobús y avenidas principales. Únete a la atmósfera: integrate a la temática y participa con respeto.

Estos consejos te ayudarán a centrarte en lo que realmente importa: vivir el desfile al máximo. Con esta edición, CDMX reafirma que el Día de Muertos no es un ritual estático, sino un espacio de innovación cultural.