Top 5 apps para mejorar fotos en iPhone y Android que debes probar

¿Tienes fotos borrosas, pixeladas, con “ruido” o que simplemente no tienen la calidad que esperabas? Este es un reto muy común para creadores de contenido, mercadólogos y, honestamente, para cualquiera que quiera presumir una buena foto. La buena noticia es que ya no necesitas ser un experto en Photoshop para solucionarlo. Hoy en día existen aplicaciones para iPhone y Android capaces de volver tus fotos nítidas, claras y brillantes con solo unos toques en la pantalla de tu celular.

En este artículo, recopilamos las 5 aplicaciones más destacadas diseñadas para mejorar calidad de imagen en segundos. Ya sea que necesites contenido más profesional para redes sociales, fotos de producto que vendan o quieras darle una segunda vida a esas fotos familiares antiguas, estas herramientas te ofrecen resultados de nivel profesional sin complicaciones. Pero antes de pasar a nuestra lista recomendada, es importante entender brevemente cómo funciona esta tecnología y qué la hace tan especial.

¿Qué es un potenciador de imágenes con IA?

Un potenciador de imágenes con Inteligencia Artificial es una herramienta diseñada específicamente para elevar la calidad visual de tus fotos sin que tengas que mover mil ajustes manuales. A diferencia de un editor tradicional, la IA detecta y corrige automáticamente problemas técnicos como el desenfoque, el pixelado y el ruido digital. En pocas palabras: hace el trabajo pesado de reconstrucción por ti para que tus fotos se vean nítidas y profesionales.

Por ejemplo, si tienes una foto vieja y granulada o una imagen generada por IA a la que le falta definición, solo necesitas subirla a la app. Con un solo clic, la tecnología procesa la imagen y, en cuestión de segundos, obtienes una versión mejorada lista para descargar y compartir.

A continuación, te recomendamos las 5 opciones más efectivas disponibles en el mercado actual.

Las 5 apps más destacadas para restaurar y mejorar fotos

1. Artguru

Artguru ofrece un potenciador de imágenes con IA sumamente intuitivo, pensado para rescatar fotos borrosas o de baja resolución al instante. Su función principal aumenta la nitidez, limpia el ruido y escala la resolución hasta 4K, optimizando la calidad visual sin que la imagen pierda su esencia natural. Un gran punto a favor es su capacidad para procesar hasta 50 imágenes al mismo tiempo, lo que lo hace perfecto si necesitas arreglar un álbum completo de golpe.

Para necesidades más específicas, Artguru incluye una herramienta de ampliación que permite aumentar el tamaño hasta 8 veces (llegando a resolución 8K) y una función dedicada a la restauración de fotos antiguas. Además, la plataforma ha ampliado sus capacidades para creadores de contenido que también buscan mejorar calidad de video, aplicando algoritmos de limpieza visual y nitidez a clips en movimiento con la misma eficacia que en las fotos.

Por otro lado, la app destaca por su versatilidad en herramientas creativas. No solo mejora la resolución, sino que incorpora utilidades prácticas como un generador de arte con IA. También es la herramienta ideal si necesitas quitar fondo a una imagen de manera precisa para crear recortes limpios y profesionales. La descarga es gratuita y ofrece créditos diarios gratis; a diferencia de muchos competidores, no bombardea con publicidad a los usuarios gratuitos.

2. Picsart

Picsart es un veterano en el mundo de la edición móvil. Aunque es una suite completa de edición creativa, destaca por incluir una potente herramienta de mejora con IA. Con un solo toque, es capaz de aclarar imágenes movidas y reducir el ruido digital considerablemente.

Más allá de la mejora de calidad, el fuerte de Picsart es su ecosistema: ofrece eliminación de fondos, borrador de objetos, reemplazo de elementos con IA, miles de filtros y plantillas de diseño. Es una app “todo en uno” ideal para crear contenido para redes sociales, fotografía de producto o proyectos escolares.

La versión gratuita es generosa en funciones básicas, aunque sí muestra publicidad y tiene algunas herramientas bloqueadas. La suscripción “Gold” elimina los anuncios y desbloquea el acceso ilimitado a las herramientas de IA y recursos premium. Si buscas arreglar una selfie borrosa y de paso agregarle estilo, Picsart es la opción confiable.

3. Remini

Desarrollada por Bending Spoons, Remini se hizo viral por su capacidad casi mágica de transformar fotos antiguas, borrosas o dañadas en imágenes de alta definición (HD). Su IA está especialmente entrenada para la reconstrucción facial, añadiendo detalles realistas a rostros que en la foto original apenas se distinguían.

Escuchando los comentarios de sus usuarios, la app ahora permite desactivar ciertos efectos de “embellecimiento” para lograr una restauración más fiel a la realidad y menos artificial. Es capaz de eliminar el desenfoque, reparar rasgaduras digitales y aumentar la resolución. Está disponible en múltiples idiomas, incluido el español.

La aplicación es gratuita y cuenta con más de 500 millones de descargas, aunque la versión gratis incluye anuncios y funciona mediante un sistema de créditos o visualización de publicidad. Para tener mejoras ilimitadas y la máxima velocidad de procesamiento (versión Pro), se requiere una suscripción.

4. Pixelcut

Pixelcut es una herramienta de IA diseñada específicamente para creadores de contenido, vendedores en línea y emprendedores que necesitan editar rápido y bien. Su amplificador con IA transforma imágenes de baja resolución en versiones nítidas de hasta 4K. Si buscas algo más artístico, su función de “Ampliación Creativa” permite que la IA imagine y agregue nuevos detalles y texturas a la imagen.

Entre sus funciones estrella están el eliminador de fondos (uno de los más precisos del mercado), el borrador mágico y un asistente fotográfico para crear fotos de producto con calidad de estudio (“Magic Studio”). También incluye plantillas para Instagram Stories, anuncios y collages.

La versión gratuita cubre las necesidades básicas, mientras que el plan Pro ofrece ediciones ilimitadas, procesamiento por lotes y exportación en máxima calidad. Es una herramienta muy enfocada a la productividad y las ventas.

5. PicWish

PicWish es una app de mejora fotográfica que va directo al grano: optimizar fotos borrosas o viejas con resultados sólidos. Con un simple toque puedes aclarar, enfocar o restaurar imágenes. También ofrece funciones para quitar fondos, retocar imperfecciones, colorear fotos en blanco y negro y añadir marcas de agua o texto.

Una de sus grandes ventajas es la eficiencia: permite editar hasta 30 fotos por lotes, lo cual ahorra muchísimo tiempo si tienes una tienda en línea o un gran volumen de fotos por procesar.

La aplicación es gratuita para funciones básicas. Para exportar en la resolución más alta, eliminar marcas de agua de la app y acceder a todas las funciones avanzadas, se requiere la versión Pro. Es ideal para usuarios que buscan rapidez y funcionalidad sin una curva de aprendizaje complicada.

Conclusión

Mejorar la calidad de tus fotografías ya no es una tarea difícil gracias a estas aplicaciones con IA. Tanto si necesitas rescatar una selfie movida, restaurar una foto de tus abuelos o hacer que tus productos luzcan profesionales en tu tienda en línea, estas herramientas lo hacen posible en segundos.

Aunque todas tienen sus fortalezas, Artguru destaca por equilibrar potencia y facilidad de uso, especialmente por su política de no mostrar anuncios intrusivos en la versión gratuita y su capacidad de ampliación 4K. Sin embargo, la mejor app será la que se adapte a tu flujo de trabajo. ¡Descárgalas y prueba cuál te da mejores resultados!