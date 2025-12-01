Cómo aplicar perfume correctamente para realzar tu fragancia

. Imagen. Shutterstock

Saber cómo aplicar perfume correctamente permite que la fragancia se mezcle naturalmente con los aceites de tu piel, prolongando el aroma y aportando un toque único que se funde con tu química personal.

Conocer las técnicas y zonas adecuadas para aplicar perfumes de mujer transforma por completo tu experiencia y te permite disfrutar de tu aroma favorito durante horas. Descubre aquí consejos claves.

Dónde aplicar perfume para maximizar su duración

Los expertos recomiendan aplicar el perfume en las zonas donde late el pulso, ya que la circulación sanguínea pasa más cerca de la piel, provocando que la temperatura sea ligeramente más elevada, lo que ayuda a que la fragancia tarde más en evaporarse.

El mejor sitio para aplicar perfume es detrás de las orejas, tanto porque la fragancia se mantiene durante más tiempo como porque al estar a la altura de la cabeza es más fácil olerla.

La zona de la clavícula es probablemente la más habitual al echarse perfume, y es todo un acierto porque huele muy bien y resulta muy sensual y provocativa. Las muñecas son otra zona donde más se pone perfume, y aquí se mantiene el aroma durante horas y se fija más rápido a la piel, ya que es probablemente donde más laten nuestras pulsaciones.

Técnica que no falla de cómo aplicar perfume correctamente

El secreto para aplicarse el perfume de forma correcta radica en no hacerlo tan cerca de la piel, asegurándote de que el atomizador esté al menos entre 10 o 15 centímetros de distancia del cuerpo.

Un error común es frotar el perfume tras aplicarlo, pero esto destruye las moléculas aromáticas y los aromas se evaporan más rápidamente. Cuando frotas una muñeca contra otra rompes los aceites esenciales, alteras la composición y logras que se evapore más rápidamente.

Para garantizar que la fragancia se sienta agradable, pero no abrumadora, adopta la técnica de pulverizar y pasar por debajo, rociando frente a ti y pasando bajo la bruma perfumada. En lugar de frotar, simplemente deja que el perfume se asiente y se absorba naturalmente en tu piel.



Cómo aplicar perfume mujeres en diferentes momentos del día

El mejor momento para ponerte perfume es justo después de ducharse, dado que con el agua caliente los poros de la piel se abren, lo que ayuda a que la fragancia sea mucho más fácil de absorber, potenciando su aroma y manteniéndose durante mucho más tiempo.

Un error muy habitual es echar el perfume sin secar; debes secar correctamente las zonas donde vayas a aplicarla fragancia, ya que de lo contrario se irá diluyendo rápidamente. Un truco para que se fije durante más tiempo es aplicar un poco de vaselina o crema sobre la zona elegida.

Se recomienda aplicarse perfume dos veces al día: una vez por la mañana y otra vez a media tarde para refrescar la fragancia. Si usas un perfume de alta concentración, una sola aplicación por la mañana podría ser suficiente para mantener la fragancia durante todo el día. La clave está en conocer tu tipo de piel y la concentración de tu fragancia favorita.

Forma correcta de aplicar perfume según el tipo de fragancia

Si quieres una estela más fuerte y una permanencia mayor en la piel, fíjate en un perfume con la etiqueta eau de parfum, ya que a diferencia de los eau de toilette, contienen una mayor concentración de aceites que duran más en la piel y hacen que la estela sea mayor.

Superponer los perfumes, también conocido como layering, es un arte en sí mismo que te permite crear una firma olfativa única combinando diferentes fragancias complementarias que se realzan en lugar de chocar entre ellas.

Superponer capas del mismo aroma utilizando gel de ducha, crema hidratante y perfume de la misma línea no solo intensifica la fragancia, sino que prolonga su duración. Esta técnica es especialmente efectiva cuando buscas que tu aroma te acompañe desde la mañana hasta la noche sin necesidad de retoques constantes.

Consejos según el tipo de fragancia:

Zonas donde NO debes aplicar perfume

Elige fragancias frescas y cítricas para el día y aromas más intensos para la noche.

Combina productos de la misma línea para crear una experiencia olfativa completa.

Aplica crema hidratante sin fragancia antes del perfume para mejorar la fijación.

Guarda tus fragancias en lugares frescos y oscuros para preservar su calidad.

No es recomendable colocarse perfume en las axilas, ya que puede ser un detonante de malos olores al ser una zona muy sudorosa y poco compatible con los aceites nutritivos y las moléculas de la fragancia.

Tampoco apliques perfume en zonas sensibles o irritadas, como áreas de la piel con cortes o heridas, ya que el alcohol en el perfume puede causar ardor o irritación.

Algunos componentes de los perfumes pueden ser fotosensibles y aumentar el riesgo de quemaduras solares o manchas en la piel, por lo que es mejor aplicar el perfume después de estar al sol.

El perfume está compuesto en gran parte por alcohol que puede resecar el cabello, y si tienes el cabello teñido puede incluso provocar que el color cambie, por lo que se recomienda no aplicar perfume en el cabello.



Entender cómo aplicar perfume correctamente es clave para disfrutar al máximo de tu fragancia favorita. Aplicarlo en los puntos estratégicos del cuerpo, sobre piel limpia e hidratada, y a la distancia correcta marca la diferencia entre un aroma que desaparece en minutos y uno que te acompaña elegantemente durante horas.