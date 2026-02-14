Irapuato conquista artistas internacionales: Daniela Spalla y Jenny and the Mexicats se enamoraron de la ‘capital de las fresas’

Daniela Spalla y Jenny and the Mexicats Festival de la Ciudad 2026 Somos Eraitzicutzio en Irapuato, Guanajuato. (IMCAR)

El aniversario de Irapuato, Guanajuato, transformó los parques, plazas y calles de la ciudad en escenarios culturales abiertos a todo el público que, desde su comienzo el 1° de febrero de este año hasta mañana domingo 15 de febrero, han sido el centro de múltiples actividades gratuitas y escena de artistas tanto irapuatenses como de talla internacional.

Dos de las presentaciones más esperadas dentro de la agenda del Festival de la Ciudad 2026 ‘Somos Eraitzicutzio’, fue la cantautora argentina Daniela Spalla y la banda Jenny and the Mexicats, éstos últimos reconocidos por su fusión de múltiples géneros como el pop latino, folk, flamenco, cumbia y jazz.

Si bien la población de Irapuato fue conquistada por ambos espectáculos, tanto Spalla como los integrantes de Jenny and the Mexicats, expresaron su amor al público irapuatense con una canción tras otra y otra, manifestando en alto sus deseos de seguir acompañando a Irapuato gracias a la energía y cálida hospitalidad que el público les transmitió durante sus presentaciones.

“Daniela, hermana, ya eres mexicana”: Irapuato adopta a la cantante argentina

Teniendo el Parque Irekua como escenario, Daniela Spalla subió a escena entre vítores y porras de sus más aguerridos fanáticos y fanáticas de Irapuato, haciendo estallar la emoción cuando los primeros acordes de ‘Estábamos tan bien’ resonaron en el espacio abierto y cuya letra fue inmediatamente coreada por el público.

Lorena Alfaro García, la presidenta municipal que estuvo también presenció el evento, señaló la importancia de este tipo de actividades culturales para fortalecer el amor y orgullo por Irapuato, un mensaje que su población mantuvo en alto durante todo el espectáculo de la cantautora.

“No dejaré pasar tanto tiempo para volver”, expresó Spalla a su público, recordando que la última vez que se presentó en suelo irapuatense fue en el año 2015.

Daniela Spalla Festival de la Ciudad 2026 Somos Eraitzicutzio en Irapuato, Guanajuato.

La compositora e instrumentista consintió a sus seguidores y seguidoras presentes que en múltiples momentos corearon canciones que no estaban en la lista obsequiándoles un pedazo de ‘El acuerdo’ y ‘Aceleré’.

También, permitió espacios de intimidad emocional en los que compartió con Irapuato fases de su trayectoria y las razones detrás de varias canciones presentadas, hablando de rupturas románticas, la nostalgia que siente por su país natal y su amor por México que ha crecido desde que se asentó a vivir en el país. En respuesta, el público coreó enérgico: “Daniela, hermana, ya eres mexicana”.

“No se quieren bajar”, Jenny and the Mexicats querían seguir la fiesta

La noche del jueves 12 de febrero, la banda liderada por la vocalista y trompetista Jenny Ball —originaria de Inglaterra—, se presentó en el andador Sor Juana Inés de la Cruz, quienes tuvieron por teloneros al dúo de primos Arturo y Rodrigo, mejor conocidos como Punto y coma en redes sociales.

Al finalizar la presentación de los compositores mexicanos, quienes contaron con una considerable base de fanáticos y fanáticas coreando sus mayores éxitos, entre ellos ‘Ven, quédate’, el grupo de múltiples estilos musicales y fusión de idioma español-inglés subió al escenario por primera vez en vivo desde su año sabático.

Con un amplio repertorio de folk, cumbia, jazz, flamenco, reggae y rockabilly, el grupo inundó la plaza con la energía de la trompeta, el contrabajo y los tambores, provocando que el público apenas pudiera controlar sus pies durante toda la rítmica presentación.

Jenny and the Mexicats Festival de la Ciudad 2026 Somos Eraitzicutzio en Irapuato, Guanajuato.

Sin embargo, la magia del espectáculo fue realmente protagonizada por los y las irapuatenses, cuya hospitalidad, energía y baile contagió a Jenny y sus Mexicats, quienes admitieron haber finalizado con su repertorio agendado, pero que el entusiasmo del público los inspiró a tocar más canciones y “quedarse toda la noche” con ellos.

Jenny arrancó con su gran éxito ‘Verde más allá’, añadiendo también al show un cover de ‘Tiene espinas el rosal’ que encendió aún más la noche, tanto que la vocalista señaló que su banda “no se quería bajar” del escenario.