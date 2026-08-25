Nuevo paradigma redefine diagnóstico y tratamiento de la tos

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Actualmente se estima que entre el 10 y el 12% de la población presenta episodios frecuentes de tos y que aproximadamente uno de cada diez adultos vive con tos crónica, una condición que puede alterar el sueño, disminuir la productividad laboral y afectar significativamente la calidad de vida.

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Especialistas en neumología y otorrinolaringología pediátrica advierten que la tos debe entenderse como un fenómeno clínico complejo y no únicamente como un síntoma respiratorio. El abordaje médico actual busca determinar cuándo la tos debe preservarse como mecanismo fisiológico de defensa y cuándo se convierte en una condición que requiere intervención médica.

El Dr. José Luis Sandoval Gutiérrez, expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNyCT), señala que cerca del 40% de los pacientes con tos crónica no logra una mejoría definitiva con los diagnósticos convencionales, lo que ha impulsado nuevas formas de comprender este padecimiento. Emergencias sanitarias recientes, como la influenza A(H1N1) y la pandemia por Covid-19, obligaron a replantear la visión clínica de la tos y su impacto en la salud pública.

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Los nuevos hallazgos incluyen conceptos como la hipersensibilidad de la tos, la neuroinflamación vagal y la medicina personalizada, que transforman la práctica clínica con herramientas de monitoreo digital y terapias dirigidas como los antagonistas P2X3, diseñados para reducir la señal nerviosa que provoca la tos crónica.

En el caso pediátrico, el Dr. Carlos de la Torre, especialista en otorrinolaringología infantil, subraya que no se debe tratar a los niños como adultos, pues existen particularidades anatómicas e inmunológicas que modifican el origen y evolución de la tos. Este enfoque incorpora medidas preventivas como la vacunación y estrategias específicas para enfermedades como la tos ferina.

La valoración oportuna es fundamental cuando la tos afecta la calidad de vida o se prolonga más de lo esperado. Los especialistas recomiendan además atender las alertas oficiales sobre calidad del aire, ya sea por contaminación o fenómenos naturales que incrementen la exposición a irritantes respiratorios.

Estos avances se encuentran reunidos en el libro “La tos: un enfoque integral en niños y adultos”, disponible en la plataforma digital Conexión Chinoin, junto con conferencias, literatura científica y recursos especializados para la comunidad médica.