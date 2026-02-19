Cómo gestionar el inventario en retail: mejores prácticas para surtido y reposición

Dominar un inventario en retail con las mejores prácticas para surtido y reposición te permite convertir datos en acciones concretas que impulsan tus ventas. La gestión eficiente de inventarios es la columna vertebral del éxito de estos negocios, especialmente cuando cada decisión impacta directamente tu flujo de efectivo y la satisfacción de tus clientes.

ANUNCIO

La diferencia entre un negocio rentable y uno que lucha por sobrevivir radica en saber exactamente qué reponer, cuándo hacerlo y qué productos descontinuar. Las herramientas tecnológicas actuales, como un punto de venta con inventario , facilitan el seguimiento en tiempo real y ayudan a identificar patrones de consumo que antes pasaban desapercibidos.

Inventario en retail: mejores prácticas para surtido y reposición

La gestión de categorías y el surtido de productos juegan un papel importante en la gestión inteligente de inventarios. Analizar el desempeño de cada categoría y ajustar el surtido de productos en función de la demanda y la rentabilidad es esencial para maximizar las ventas y minimizar el exceso de inventario.

El primer paso consiste en establecer criterios claros para evaluar cada producto. No todos los artículos merecen el mismo nivel de atención ni ocupan la misma prioridad en tu estrategia. Algunos generan la mayor parte de tus ingresos mientras otros apenas rotan y consumen espacio valioso.

El análisis ABC, identificar en dónde están los artículos en su ciclo de vida y la identificación de los cluster de tiendas, permiten definir un correcto mix de productos. Esta es la cartera de productos que se mantiene y se trabajarán con reposición regular en cada tienda, lo que te permite enfocar recursos donde realmente importan.

La clave está en conectar tus decisiones de inventario con información verificable. Cuando sabes qué productos impulsan tus ventas y cuáles solo ocupan espacio, puedes optimizar tu capital de trabajo y mejorar márgenes sin comprometer la disponibilidad.

KPIs esenciales para tomar decisiones de inventario

Los indicadores correctos transforman suposiciones en certezas. Los retailers que quieren llevar una buena gestión de inventario deben hacer uso del análisis de datos para mejorar sus pronósticos de ventas y, en consecuencia, optimizar el stock a nivel de tienda y de producto.

Rotación de inventario: velocidad de tu negocio

La rotación de inventario es un indicador que mide la velocidad con la que se repone el stock en un periodo determinado de tiempo. En otras palabras, muestra cuántas veces ha pasado un artículo por todo el proceso de negocio: la venta, la entrega y el cobro del pedido.

La fórmula básica es: Rotación = valor económico referencias vendidas / valor promedio existencias. Un producto que rota 6 veces al año te indica demanda constante, mientras que una rotación de 1 significa que tardas todo el año en vender tu inventario completo.

La rotación de inventario es un indicador clave en la gestión de categorías. Mantener un equilibrio entre los productos de alta y baja rotación asegura que los recursos se inviertan en los artículos más rentables y demandados.

ANUNCIO

Días de inventario y prevención de quiebres

Los días de inventario indica en cuántos días el inventario se acabará, produciendo un quiebre. Se calcula como el cociente entre el nivel de inventario actual y el promedio de demanda diaria de inventario.

La fórmula es simple: Días de inventario = inventario actual / demanda diaria. Si tienes 100 unidades y vendes 10 diarias, te quedan 10 días antes del quiebre de stock. Este indicador te alerta con tiempo suficiente para reponer antes de perder ventas.

La demanda de inventario se usa típicamente como una estimación del futuro para planificar el nivel de inventario requerido y evitar quiebres. Monitorear este KPI semanalmente te permite anticipar problemas y ajustar pedidos.

Análisis de ventas por producto y clasificación ABC

Este indicador ayuda al responsable logístico a asignar a cada referencia un tipo de rotación según el método ABC, donde A es alta rotación y C la más baja. Esta información facilita una clasificación más adecuada de los productos dentro del almacén en función de su nivel de demanda.

El análisis de ventas por producto te revela tus top sellers. Este modelo consiste en clasificar a las mercancías y existencias en 3 grupos, identificados como A, B y C. En el grupo A están las “joyas de la corona”, esos productos que solo abarcan el 20% de las existencias, pero que corresponden al 80% del valor total del inventario, lo que te permite priorizar tu atención y recursos.

Cómo gestionar el inventario en retail: mejores prácticas para surtido y reposición

Guía práctica para la reposición semanal

Implementar un sistema de reposición efectivo requiere disciplina y metodología. Cuando se define que un artículo se revisa en forma periódica significa que los inventarios se revisan en intervalos de tiempo iguales, por ejemplo, cada semana.

Este es un proceso semanal que funciona muy bien:

Revisa tus días de inventario: calcula cuántos días te quedan de cada producto dividiendo stock actual entre demanda diaria promedio.

calcula cuántos días te quedan de cada producto dividiendo stock actual entre demanda diaria promedio. Identifica productos críticos: marca aquellos con menos de 7 días de cobertura para pedido urgente.

marca aquellos con menos de 7 días de cobertura para pedido urgente. Calcula punto de reorden: usa la fórmula (demanda diaria × días de entrega) + stock de seguridad para determinar cuándo pedir.

usa la fórmula (demanda diaria × días de entrega) + stock de seguridad para determinar cuándo pedir. Agrupa pedidos por proveedor: optimiza costos de envío consolidando órdenes de un mismo distribuidor.

optimiza costos de envío consolidando órdenes de un mismo distribuidor. Documenta patrones estacionales: registra variaciones en demanda para ajustar pronósticos futuros.

registra variaciones en demanda para ajustar pronósticos futuros. Verifica capacidad de almacén: asegura espacio suficiente antes de confirmar pedidos grandes.

Si se vende en promedio 10 unidades diarias de un producto, el lead time es de 5 días, y el stock de seguridad es 20 unidades, entonces el punto de reorden sería: (10×5)+20=70 unidades. Cuando tu inventario llegue a 70, es momento de reponer.

Este enfoque sistemático elimina decisiones improvisadas y te permite mantener flujo constante sin sobreinvertir en inventario.

Decisiones estratégicas que transforman resultados

Saber cuándo descontinuar un producto es tan importante como saber qué reponer. Cuando el artículo llega al declive, la cuarta etapa y final del ciclo de vida del producto, el producto comienza a caer en las ventas y no tiene el mismo rendimiento que antes. En esta etapa es fundamental estar atento y tomar decisiones clave: ¿se descontinúa el producto?

Los productos de lento movimiento son artículos que no se han vendido durante un período prolongado, a menudo seis meses o más. Se pueden identificar analizando los datos de ventas y comparándolos con períodos anteriores. Si un artículo lleva medio año sin rotación significativa, probablemente esté consumiendo capital que podrías invertir mejor.

La gestión inteligente combina tecnología con criterio comercial. Las herramientas digitales te dan visibilidad en tiempo real, pero tú decides la estrategia. Cada dato que recopiles debe traducirse en una acción concreta: reponer, descontinuar, promocionar o redistribuir entre puntos de venta.

Cómo gestionar el inventario en retail: mejores prácticas para surtido y reposición

Dominar el inventario en retail: mejores prácticas para surtido y reposición no es cuestión de suerte, sino de aplicar metodología consistente que convierte información en rentabilidad sostenible.