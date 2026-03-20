Tendencias de calzado exclusivo en la moda urbana

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Diseños clásicos, minimalistas, retro, futuristas e incluso gorpcore (una tendencia que deriva de la palabra “gorp”, un alimento de montañista, y que está caracterizada por prendas que se utilizaban para trekking, tales como looks de leñador): la moda urbana cuenta con modelos exclusivos que pueden combinarse de muchas maneras. ¿Cuáles son las tendencias actuales y qué modelos están dominando el mercado? En este artículo, te proponemos un recorrido por algunas combinaciones de moda y por algunos consejos a la hora de comprar.

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Moda urbana: modelos para crear tu look streetwear

Los últimos años de street style han visto la vuelta de zapatillas como las Dunk, las Adidas Gazelle o las 530 de New Balance. Nuevas tendencias no abandonan la moda retro, pero también suman una estética gorpcore y todoterreno, tales como zapatillas plateadas o de estilo botín. ¿Qué modelos buscar? Algunos ejemplos son:

Hoka Clifton

Elegidas tanto por deportistas como por usuarios que buscan la comodidad y el estilo, estos modelos combinan siluetas delicadas y colores pasteles, que dan un aire sutil a su capacidad todoterreno.

Nike

Esta empresa ha logrado conquistar el mundo de la alta tecnología deportiva y el universo del streetwear en igual medida. Con modelos como las Air Force o las Dunk Low, Nike demuestra que la marca logra reinventarse sin perder su versatilidad, su silueta única y sus materiales de gran calidad. Modelos como las Air Max ahora también llegan con colores brillantes que combinan una malla flexible con detalles plateados.

Adidas

Con modelos como Hoops, Breaknet o adi2000, Adidas combina lo vintage con lo moderno, lo que resulta en un look atemporal y multifuncional.

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New Balance

Esta marca ha logrado prestigio tanto entre los deportistas como en el mundo de la moda urbana. Modelos como las 550 o las 530 unen lo retro con pinceladas modernas en una gran variedad de colores, lo que garantiza facilidad para combinarse con cualquier prenda. Además, lanzamientos como las New Balance 740 aportan un toque metalizado a su estética gorpcore.

Puma

De silueta fina, suela delgada y aspecto vintage, lanzamientos como las Puma Speedcat fueron ideadas para el mundo del automovilismo, pero no tardaron en ingresar al mundo del streetwear por su diseño elegante. Hoy en día, puedes encontrar distintos colores y modelos.

Converse

Paladines del streetwear, los modelos de las Converse han dominado la moda urbana desde sus inicios. Eso no ha impedido que la compañía siga experimentando y traiga al mercado modelos como las Converse 70, que no dejan de lado clásicos como las Converse Chuck Taylor. Si la propuesta de las Converse 70 se alineaba con la caña alta y la suela gruesa, las Chuck Taylor All Star Dainy Mary Jane van por el lado opuesto sin por eso perder su éxito: con un estilo casi de zapato de bailarina, estos modelos de colores pastel se caracterizan por su suela baja y su caña chata.

Amiri

Fáciles de combinar por su diseño y por los colores que ofrece su catálogo, los amiri tenis se han convertido en una opción versátil de streetwear.

¿Cómo combinar tus zapatillas para crear el look ideal?

¿Cuál es la mejor combinación para marcar tendencia con tus zapatillas? Algunas opciones incluyen:

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Look deportivo

Uno de los looks casuales más elegidos, basta un top y leggins para ir al gimnasio o para caminar cómodamente.

Look urbano

Los jeans son una prenda que logra mezclarse con cualquier look, y las zapatillas no son la excepción. Se suele recomendar que estos pantalones no sean muy holgados, sino slim o skinny. Además, zapatillas metalizadas pueden elevar un look básico, como jean y remera.

Puedes combinar esto con una camisa o una chaqueta de cuero. Una camisa de colores claros, con un legging oscuro y zapatillas deportivas son una combinación infalible.

Look con traje

Las mujeres pueden optar por una combinación con blazer, mientras que los hombres pueden elegir un traje para usar con sus zapatillas deportivas. Se suelen recomendar los colores como negro o gris. También se aconseja evitar la corbata.

Algunos optan por un “contraste” entre lo sastrero y lo urbano: una combinación entre un pantalón de traje, una remera básica y zapatillas deportivas para lograr un look urbano que sea casual sin dejar de ser sofisticado.

Looks con faldas o vestidos

Las zapatillas deportivas pueden hacer que un vestido de media estación o una falda pierdan formalidad y se conviertan en un estilo para llevar todos los días. Algunos, también, optan por la visibilidad de la media blanca por sobre la zapatilla.

Looks con blanco y negro

¿Pantalón y chaqueta negra combinados con una remera y zapatillas blancas? Un look clásico, cómodo y fácil de armar.

Zapatillas urbanas: qué tener en cuenta a la hora de elegir tu par

Las zapatillas urbanas se distinguen por estar diseñadas para un uso diario en la ciudad. Muchas también están inspiradas en modelos deportivos y aportan confort y estilo. ¿Qué considerar para elegir las mejores zapatillas para ti?

Uso

¿Usarás tus zapatillas para completar tu look o para caminar durante horas? Esto determinará la amortiguación, la suela y el soporte en el talón. Aquellos que busquen unas zapatillas con mayor enfoque en la estética podrán elegir el diseño o colores.

Comodidad

Amortiguación, plantillas (que deben sujetar, pero sin presionar de manera excesiva) y horma (puede ser más ancha o más angosta) son factores que pueden afectar la experiencia de cada usuario.

También es necesario revisar el ajuste. Dentro de esta categoría, se podrá elegir entre cordones, elásticos o cierres.

Materiales

En la oferta de zapatillas urbanas, podrás encontrar materiales como cuero natural o sintético, lona, textiles sintéticos y diferentes combinaciones entre estas alternativas. Si estás buscando un material resistente, el cuero puede ser tu mejor elección. Sin embargo, puede resultar caluroso para caminar en temperaturas altas. La lona, por su parte, es ideal para estas temperaturas ya que es un material fresco y económico, pero suele desgastarse con mayor facilidad. Los tejidos sintéticos han ganado popularidad ya que combinan flexibilidad, secado rápido y transpirabilidad.

Muchas compañías están optando por materiales veganos o reciclados, lo que deriva en telas de calidad con un impacto ambiental reducido.

Suela

No solo es una cuestión de estética: la suela también implica tracción, amortiguación, estabilidad y agarre. Las suelas más lisas pueden resbalar en condiciones de lluvia o pisos pulidos.

Diseño

Desde modelos minimalistas hasta colores brillantes de estilos futuristas, sin dejar de lado la onda retro, las zapatillas urbanas ofrecen una gran variedad de alternativas. A la hora de comprar, es mejor pensar con qué ropa cuentas, de manera que sea fácil de combinar con tu nueva adquisición.

Tendencias actuales

Diseños futuristas con suelas voluminosas, colores llamativos y estructuras robustas conviven con tenis minimalistas y retro en un mercado que incorpora las zapatillas urbanas a todos sus looks.

A esto, se le suma una tendencia por la sustentabilidad. Grandes compañías apuestan por materiales reciclados y menor uso de químicos, de manera que se reduce la huella ambiental en la producción del calzado que ya tiene un lugar entre el público.

Empieza tu día con el pie correcto: encuentra tu calzado ideal y combina comodidad con estilo. La moda urbana garantiza que puedas armar tu look perfecto sin perder la modernidad ni la elegancia.