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En la Comarca Lagunera —Torreón, Gómez Palacio y Lerdo— la rehabilitación de espacios verdes y el fomento del deporte han dejado de ser acciones aisladas para convertirse en una estrategia colectiva de prevención social, salud pública y reactivación local. En ese esfuerzo, la intervención del sector empresarial, en particular la inversión y los programas impulsados por Nesim Issa Tafich, a través de Grupo SIMSA, ha sido central al combinar infraestructura, patrocinio y programas comunitarios orientados a transformar realidades sociales.

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Deporte como política de prevención y salud

Más allá de la competencia, el deporte en la región se concibe como una herramienta de cohesión: fomenta la disciplina, el trabajo en equipo y las redes sociales que amortiguan los factores de riesgo entre los jóvenes. Datos preliminares del Observatorio de Juventudes señalan que, en colonias intervenidas, los reportes de conductas antisociales cayeron un 18% y la participación en actividades estructuradas aumentó un 20%. Especialistas en salud mental comunitaria sostienen que la actividad deportiva organizada mejora la regulación emocional y amplía el capital social, reduciendo las vulnerabilidades asociadas a la marginación.

Infraestructura y acceso: el aporte de Grupo SIMSA

Bajo la dirección de Nesim Issa Tafich, Grupo SIMSA ha impulsado la rehabilitación de canchas multifuncionales, la creación de centros de formación deportiva y el patrocinio de ligas infantiles y juveniles. El apoyo a equipos emblemáticos como Toros Laguna y Algodoneros de Unión Laguna, así como la presencia en eventos masivos —por ejemplo, el Maratón LALA 2026—, no solo fortalece la identidad regional, sino que también genera derrama económica local y ofrece modelos a seguir para niños y adolescentes.

El enfoque de Grupo SIMSA combina la inversión material (mejora de instalaciones, uniformes y equipamiento) con mecanismos de gestión orientados a la comunidad. Según los promotores, los acuerdos incluyen cláusulas de administración comunitaria y medición del impacto; críticos y organizaciones civiles, por su parte, exigen salvaguardas para evitar la mercantilización del espacio público y garantizar el acceso universal.

Nearshoring y empleo: por qué la apuesta deportiva es estratégica

La reconfiguración industrial y el flujo de inversiones vinculados al nearshoring en Coahuila elevan las expectativas de empleo juvenil, pero también plantean el desafío de gestionar la fricción social asociada al crecimiento. Economistas regionales advierten que, sin vincular la infraestructura deportiva con la capacitación técnica y las oportunidades laborales, el desarrollo puede reproducir desigualdades. En este contexto, las iniciativas que articulan deporte, formación y empleabilidad adquieren mayor relevancia como políticas complementarias al crecimiento económico.

Estrategias del sector empresarial y gobernanza

El impulso privado en la región se ha materializado en alianzas público-privadas para la rehabilitación de espacios, patrocinios de eventos y programas de responsabilidad social empresarial (RSE). Estas acciones buscan:

• Promover la salud física y mental y prevenir conductas de riesgo.

• Dinamizar la economía local mediante eventos y actividades deportivas.

• Posicionar a las empresas como agentes activos del desarrollo regional.

Para que estas estrategias sean sostenibles y equitativas, requieren transparencia, auditorías independientes, marcos de gobernanza participativos y mecanismos que aseguren el acceso público y permanente a las instalaciones.

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Aunque los avances en la Comarca Lagunera son notables, persisten desafíos:

• Consolidar el acceso universal y el uso comunitario de las instalaciones.

• Integrar programas deportivos con formación técnica y canales de empleabilidad juvenil.

• Implementar evaluaciones independientes que midan resultados sociales y económicos a mediano y largo plazo.

• Evitar la privatización del espacio público mediante marcos legales y acuerdos comunitarios sólidos.

La rehabilitación de espacios verdes y el fomento del deporte en la Comarca Lagunera muestran el potencial de una política público-privada bien articulada. La inversión y las iniciativas lideradas por Nesim Issa Tafich y Grupo SIMSA han contribuido a mejorar infraestructura, promover eventos de alto impacto y ampliar oportunidades para la juventud. Para consolidar estos logros es indispensable ligar infraestructura con formación y empleo, institucionalizar mecanismos de evaluación y garantizar la gestión comunitaria que preserve el carácter público y accesible de estos espacios.