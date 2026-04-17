Embajada de México en Japón celebra tienda del Dr. Simi en Tokio

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Por primera vez, el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, inauguró en Tokio, Japón, una tienda temática dedicada a su personaje insignia, el Dr. Simi. Este hecho no pasó desapercibido para la embajada de México en ese país, que celebró la llegada del simpático doctor a una de las ciudades más concurridas del mundo.

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Durante la inauguración de la pop-up store en el barrio de Shibuya, la embajadora Melba María Pría Olavarrieta aseguró que es un orgullo para nuestro país contar con la presencia de este tipo de marcas a nivel internacional.

“Estamos muy orgullosos del Dr. Simi y del éxito que va a tener en Japón. Estas son las iniciativas que buscamos replicar, y la llegada de una empresa mexicana tan exitosa siempre es una gran noticia para México”, señaló Pría Olavarrieta.

A través de sus redes sociales, la embajada también felicitó a Farmacias Similares por la apertura de la tienda e invitó a la población japonesa y mexicana que se encuentre en Tokio a disfrutar de esta colaboración exclusiva.

Durante la inauguración, Víctor González y la embajadora estuvieron acompañados por la familia González, directivos de Grupo Por Un País Mejor e invitados especiales, como Carina, embajadora global del Dr. Simi.

La tienda del Dr. Simi cuenta con tres niveles que convierten la visita en una experiencia inmersiva, donde las personas pueden disfrutar de la historia del personaje, sus notas de viaje por el mundo y sus momentos más destacados.

Además, cuenta con un centro de videojuegos y una sala con una variedad de souvenirs, como playeras, llaveros, mochilas, tote bags, stickers y otros productos exclusivos de la sucursal, como el peluche del Simisamurái y el Simikarateka.

La pop-up store del Dr. Simi está ubicada a una cuadra del Shibuya Crossing, el punto más concurrido del mundo. Se estima que cada dos minutos pasan por esta avenida alrededor de medio millón de personas, según cifras del gobierno de Tokio.

“No es un negocio comercial, sino místico”: Víctor González Herrera

A pesar de la exposición que tendrá la tienda, el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, explicó que su apertura no surgió con el objetivo de obtener más ganancias sino de cumplir un sueño y de crear un puente mediante un símbolo tan representativo como el Dr. Simi.

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“La colocación de esta pop-up store no constituye un negocio comercial. Su montaje rondó más de un millón de dólares y, como máximo, vamos a recuperar 100 mil dólares. Para nosotros es un negocio místico que refleja la fusión y la unión de dos culturas: la japonesa y la mexicana, a través de la bondad”, explicó.

La tienda permanecerá abierta hasta el próximo 10 de mayo, confirmó Víctor González Herrera, por lo que las personas que se encuentren en Japón tendrán todo un mes para disfrutar de la simpatía, bondad e historia del Dr. Simi.