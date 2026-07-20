Mundo Jalisco cierra con éxito: genera más de 2 millones de pesos en ventas para productores y artesanos

Con una derrama económica superior a los 2 millones de pesos para artesanas, artesanos, productores del campo y pequeños negocios del interior del estado, el festival Mundo Jalisco concluyó con resultados positivos al consolidarse como uno de los principales escaparates para promover el talento, la cultura y los productos hechos en la entidad durante el Mundial de Futbol 2026.

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Mundo Jalisco

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), el festival se realizó del 13 de junio al 5 de julio en el Parque Agua Azul, donde recibió a más de 15 mil visitantes que recorrieron espacios dedicados a las artesanías, la gastronomía, los productos del campo y las Denominaciones de Origen de Jalisco.

Uno de los aspectos más destacados fue que los espacios de exhibición y venta fueron gratuitos para las y los expositores, permitiendo que las ganancias obtenidas llegaran de manera íntegra a las familias participantes, fortaleciendo así la economía local y brindando nuevas oportunidades de comercialización.

Mundo Jalisco

La secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, afirmó que el festival permitió que los beneficios del Mundial trascendieran las sedes deportivas y llegaran a los municipios del estado.

“Mundo Jalisco fue el festival que acercó el Mundial a las personas y a los negocios del interior del estado, aprovechando la visita de turistas nacionales y extranjeros que consumieron productos típicos de Jalisco y generaron una derrama directa superior a los 2 millones de pesos para las y los participantes”, destacó.

Mundo Jalisco (Israel Soria)

Además del componente comercial, Mundo Jalisco ofreció una amplia programación cultural y familiar con talleres, demostraciones artesanales en vivo y actividades para todas las edades, convirtiéndose en un punto de encuentro entre visitantes y creadores jaliscienses.

El festival contó con representación de 63 municipios y 14 ramas artesanales, mostrando la diversidad productiva y cultural del estado mediante piezas elaboradas con técnicas tradicionales y productos característicos de cada región.

Como parte de la estrategia para proyectar el trabajo artesanal de Jalisco a nivel internacional, SEDECO, en coordinación con Tequila Don Julio-Diageo y Raúl Rosas Chavarín, fundador de SausalitoBox, impulsó la creación del Balón Monumental de Arte Wixárika, una obra de 3.6 metros de diámetro elaborada por 25 artesanas y artesanos, quienes colocaron a mano más de 10 millones de chaquiras. La pieza fue exhibida tanto en el Estadio Guadalajara como en la Casa de las Artesanías.

Mundo Jalisco

Asimismo, durante el Mundial se instaló el Portal de las Artesanías de Jalisco en el Fan Fest del Centro Histórico de Guadalajara, donde artesanas y artesanos realizaron demostraciones en vivo de distintas técnicas tradicionales. El espacio fue intervenido con más de 30 Ojos de Dios y una colección de piezas de cartonería y papel, acercando el patrimonio cultural jalisciense a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

En conjunto, estas acciones beneficiaron directamente a cerca de 400 artesanas, artesanos, productores del campo y pequeños negocios, quienes encontraron nuevos espacios para comercializar sus productos, ampliar su red de clientes y proyectar el talento jalisciense hacia nuevos mercados.

Mundo Jalisco

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