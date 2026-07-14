Jude Bellingham: el inglés que México no podrá olvidar

Futbol

Hay futbolistas que se explican con estadísticas y otros que se explican con contexto. Jude Bellingham pertenece a los dos grupos. El mediocampista inglés atraviesa el Mundial 2026 como uno de sus protagonistas y, después del doblete que dejó a México fuera del torneo en octavos de final, la afición tricolor ya sabe de primera mano por qué este jugador de 23 años genera tanto consenso entre técnicos, rivales y aficiones.

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El motor de Inglaterra en el Mundial

Los números del torneo lo colocan en la conversación grande. Bellingham acumula seis goles en el Mundial 2026, una cifra que lo mantiene en los puestos de vanguardia de la tabla de goleo del torneo, solo por detrás de Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland, algo poco habitual para un mediocampista que no cobra penales ni juega pegado al área. Su último doblete, ante Noruega en cuartos de final, remontó un partido que Inglaterra perdía y la metió en semifinales.

Su valor real, sin embargo, está en lo que no aparece en la tabla: llega desde segunda línea, presiona como un delantero y ordena como un veterano. Inglaterra construyó su Mundial alrededor de esa doble función.

El cuerpo técnico inglés renunció a encasillarlo. Según el rival, aparece como mediapunta, como interior llegador o casi como segundo delantero, y esa flexibilidad obliga a las defensas a tomar decisiones incómodas durante noventa minutos. Los entrenadores rivales lo han descrito como el problema táctico más difícil de resolver del torneo, porque marcarlo con un mediocampista lo libera cerca del área y marcarlo con un defensa abre huecos atrás.

De Stourbridge a la élite

El personaje se entiende mejor al mirar hacia atrás. Nació en 2003 en Stourbridge, una ciudad industrial de las West Midlands sin tradición de producir estrellas del fútbol, y creció en un hogar donde el deporte se tomaba en serio, pero sin fantasías. El perfil de Relevo sobre los orígenes de Bellingham ayuda a entender de dónde viene el carácter: es hijo de un sargento de policía que fue goleador prolífico en el fútbol amateur inglés y de una madre que dejó su trabajo para administrar la carrera de sus hijos. En casa de los Bellingham, la disciplina no era un discurso, era la rutina diaria.

Esa base explica sus decisiones profesionales. Debutó en el Birmingham City siendo un adolescente y, cuando toda la Premier League lo buscaba, eligió el camino menos obvio: el Borussia Dortmund, donde se consolidó lejos de los reflectores ingleses. En 2023 fichó por el Real Madrid y su adaptación rompió todos los pronósticos: superó los veinte goles en su primera temporada en España, una cifra impropia de un mediocampista recién llegado, y se ganó al Santiago Bernabéu en cuestión de semanas. Muy pocos británicos habían logrado algo parecido en el fútbol español.

El proyecto familiar, además, no termina en él. Su hermano menor, Jobe, también es futbolista profesional y sigue un camino calcado: formación en Birmingham, paciencia y decisiones tomadas con la calculadora de la familia, no con la del mercado.

El detalle simbólico lo dice todo: en Birmingham retiraron su dorsal 22 cuando se marchó, un honor reservado a leyendas, y él tenía apenas 17 años. Ningún jugador de esa institución centenaria había recibido semejante despedida a esa edad, y el club lo justificó con una frase que envejeció bien: no se retira un número por lo hecho, sino por lo que representa.

El verdugo de México en octavos

Para el aficionado mexicano, el interés dejó de ser abstracto la noche de los octavos de final. Bellingham firmó un doblete en apenas dos minutos, al 38′ y al 39′, y encaminó el 3-2 con el que Inglaterra eliminó a México en un partido que el Tri peleó hasta el final con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

La eliminación, con todo, no borra una participación digna: México cerró el torneo en el noveno lugar del ranking mundialista tras una fase de grupos perfecta, con tres victorias y la portería en cero. Pero aquella noche dejó una lección clara. El fútbol mexicano produce volantes técnicos; el inglés representa otra especie, el mediocampista total que domina las dos áreas, y sufrirlo en vivo fue una clase práctica de hacia dónde va el puesto.

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La historia, además, sigue abierta. Inglaterra está en semifinales, Bellingham ya es el tercer jugador inglés en marcar seis goles en una misma edición del Mundial y pelea la tabla de goleo con Mbappé, Messi y Haaland. Los partidos que le quedan al torneo son la mejor oportunidad de ver en acción al futbolista que dejó fuera al Tri.

Cada actuación suya es un recordatorio de que los liderazgos no se heredan ni se compran: se construyen, gol a gol, desde un suburbio de Birmingham hasta la escena más grande del fútbol mundial.

La Crónica de Hoy 2026