Qué hacer en Jalisco en cuatro días: la experiencia entre haciendas, agaves y casonas históricas

Los detinos más atractivos de Jalisco Especial

Jalisco suele promocionarse a través de sus símbolos más reconocibles: el mariachi, el tequila y la charrería. Sin embargo, existe una manera distinta de acercarse al estado, una que privilegia el ritmo pausado de las antiguas haciendas, la cocina regional, las experiencias rurales y el patrimonio arquitectónico que sobrevive detrás de muros centenarios.

Esa es precisamente la propuesta del FAM Trip Haciendas y Casonas, diseñada para mostrar que el turismo jalisciense puede ir mucho más allá de las visitas exprés y convertirse en una inmersión en la historia, los sabores y las tradiciones del occidente mexicano.

Tlaquepaque, el lugar donde el arte y la gastronomía se fusionan

El itinerario comenzó con la llegada al aeropuerto internacional de Guadalajara y el posterior traslado a San Pedro Tlaquepaque.

La primera parada fue una fábrica de dulces tradicionales, una actividad que permite comprender una de las expresiones gastronómicas más arraigadas de Jalisco: la elaboración artesanal de cocadas, jamoncillos, frutas cristalizadas, obleas y dulces de leche.

Más tarde, el recorrido continuó por el corazón de Tlaquepaque, considerado uno de los principales corredores artesanales del país. Calles empedradas, galerías de arte, talleres familiares, esculturas urbanas y antiguas casonas restauradas forman parte de un paisaje que mantiene viva la esencia de un antiguo pueblo dedicado al trabajo del barro.

La experiencia gastronómica estuvo a cargo de Casa Luna, un restaurante instalado en una finca histórica que destaca por sus patios interiores, jardines, música en vivo y una propuesta culinaria basada en recetas tradicionales mexicanas reinterpretadas con un enfoque contemporáneo.

Por la noche, visitamos Karne Garibaldi, establecimiento reconocido nacionalmente por el servicio extremadamente rápido con el que se sirve su emblemática carne en su jugo. Más allá del récord que le ha dado fama, el restaurante representa una de las expresiones más populares de la gastronomía tapatía contemporánea.

Hacienda del Carmen: así es la conservación agroalimenticia de este lugar

La estancia en la Hacienda del Carmen, es simplemente formidable, ya que el visitante puede aproximarse a la dinámica agrícola y ganadera que históricamente dio sustento a muchas propiedades rurales del estado.

El programa contempló actividades en invernaderos, recorridos interpretativos y experiencias vinculadas con la producción de alimentos.

Uno de los momentos más atractivos consistió en la visita al gallinero y la recolección de vegetales directamente del huerto, una tendencia que en los últimos años ha cobrado relevancia dentro del llamado turismo regenerativo y de bienestar.

Lejos del modelo tradicional de hospedaje, este tipo de propuestas permite al visitante participar en procesos productivos reales, comprender el origen de los alimentos y establecer una relación más cercana con el entorno rural.

La jornada concluyó con espacios de descanso y actividades recreativas, incluido el uso de instalaciones para golf, reforzando la idea de que el lujo contemporáneo puede estar asociado con la tranquilidad, el paisaje, la conexión con la naturaleza y días memorables de relajación.

Tequila y la sofisticación de las destilerías boutique

El tercer día condujo a los participantes hacia uno de los destinos más emblemáticos de México: el Pueblo Mágico de Tequila.

La agenda incluyó hospedaje y actividades en Casa Salles, un hotel boutique que se ha convertido en referente del turismo enológico y destilero en Jalisco.

La experiencia integra recorridos guiados por instalaciones de producción tequilera, catas especializadas y explicaciones sobre el proceso que transforma el agave azul en una de las bebidas más representativas del país.

El programa también contempló una comida en Fonda Cholula, espacio gastronómico que ofrece cocina regional y que permite conocer preparaciones tradicionales elaboradas con ingredientes locales.

Otra de las actividades imperdibles es recorrer las calles del Pueblo Mágico, visitar tiendas de productos derivados del agave, admirar la arquitectura colonial o simplemente disfrutar del paisaje de montañas cubiertas por plantaciones azules.

Este tipo de turismo permite redescubrir Jalisco desde una perspectiva mucho más íntima y pausada.

Lejos de las multitudes, esta ruta demuestra que el lujo también puede encontrarse en una sobremesa prolongada bajo un árbol centenario, en el aroma de una destilería artesanal o en la posibilidad de recorrer un taller donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Experiencias que sólo podrás encontrar en Jalisco.