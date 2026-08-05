Cifrut conecta con los jóvenes y los anima a ser quien quieran

Las nuevas generaciones han transformado la forma en que consumen alimentos y bebidas, al priorizar productos que, además de satisfacer una necesidad funcional, reflejen su personalidad, intereses y estilo de vida.

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En un entorno donde la autenticidad y la individualidad ocupan un lugar central, las marcas han respondido mediante propuestas que conectan con consumidores cada vez más interesados en vivir experiencias diferenciadas.

En ese contexto, Cifrut de AJEMEX ha entendido esa evolución del consumo, al constituirse como una bebida de gran sabor a un excelente precio, que además de refrescante también conecta con las nuevas generaciones.

Y es que, para los jóvenes, elegir una bebida también puede ser una forma de acompañar su ritmo de vida, sus actividades y los momentos que comparten con sus amigos, por lo que su elección ha dejado de centrarse únicamente en el producto para inclinarse hacia experiencias capaces de conectar con su forma de expresarse y relacionarse con el entorno.

Autenticidad, la forma de conectar

De acuerdo con el informe Top Global Consumer Trends 2025 de Euromonitor International, los consumidores, particularmente los más jóvenes, muestran una creciente preferencia por productos que les permitan expresar su identidad y conectar con comunidades afines.

El estudio señala que las decisiones de compra están cada vez más influenciadas por factores emocionales, experiencias memorables y marcas capaces de generar vínculos auténticos con sus audiencias.

Bajo esa lógica, Cifrut ha encontrado un espacio natural entre quienes buscan opciones refrescantes pero que al mismo tiempo tienen un estilo de vida dinámico.

De modo que, gracias a sus formatos multi-serve, la bebida de AJEMEX se integra a momentos cotidianos como reuniones con amigos, actividades recreativas, salidas o experiencias al aire libre, donde compartir también forma parte de construir recuerdos y fortalecer la identidad personal.

Cifrut acompaña estilo de vida de los jóvenes

Tal relación entre consumo e identidad cobra especial relevancia con motivo del Día Internacional de la Juventud, conmemorado cada 12 de agosto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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La efeméride reconoce el papel de las personas jóvenes como agentes de transformación social y promueve espacios donde pueden expresar sus ideas, talentos y formas de entender el mundo, aspectos que también influyen en las marcas y productos con los que deciden identificarse.

Para AJEMEX, responder a tales expectativas implica contar con bebidas que dialoguen con los hábitos y preferencias de una generación que disfruta descubrir nuevos sabores y construir experiencias propias.

En ese sentido, Cifrut continúa consolidándose como una opción que acompaña distintos momentos del día a día de los jóvenes, integrándose de forma natural a un estilo de vida activo, social y en constante evolución.

Porque, más que definir la identidad de quienes la consumen, una bebida como la de la multinacional latina puede convertirse en un elemento que acompaña la manera en que las nuevas generaciones expresan su personalidad.