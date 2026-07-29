Cómo la tecnología financiera acortó la distancia entre México y los mercados globales (Pexels)

México acaba de romper un récord que casi nadie celebró en la calle. El país alcanzó 40,871 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2025, según la Secretaría de Economía. Esta es la cifra más alta jamás registrada en un solo año.

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Ningún desfile, ningún titular a ocho columnas. El dinero entró, se instaló, empezó a moverse. Luego, siguió subiendo en los primeros tres meses de 2026, otro 10,4%. Detrás de esa cifra hay algo menos visible que el monto, y es precisamente la infraestructura que permite que ese capital se mueva sin fricción.

Del acta notarial a la confirmación en pantalla

El comercio exterior mexicano representaba el 57% del PIB en 2007. En 2025 llegó al 75%, según el INEGI . Detrás de esa cifra hay algo más simple que un informe institucional. Hay dinero que antes tardaba días en confirmarse y ahora tarda segundos. El sistema SPEI, operado por el Banco de México, volvió doméstica una velocidad que hasta hace poco solo existía entre los grandes bancos.

Combinado con redes internacionales como Swift GPI, ese mismo sistema les dio trazabilidad a los pagos que entraban y salían del país. Para un negocio mediano, o para las inversiones personales esta diferencia se nota en tres cosas concretas:

Confirmar en minutos, no en días, si un pago internacional llegó completo.

Prescindir de la cadena de intermediarios bancarios que antes multiplicaba las comisiones.

Operar conforme a estándares de seguridad que antes solo tenían las grandes corporaciones.

Un ecosistema que creció más rápido de lo que se documentó

Un ecosistema que creció más rápido de lo que se documentó (Pexels)

México ya cuenta con más de 795 empresas fintech operando al cierre de 2025, según La Jornada. Muchas de ellas están en una fase de escalamiento que hace cinco años se consideraba lejana. El Banco Mundial y otros organismos multilaterales han señalado que estas plataformas están llegando a segmentos que la banca tradicional dejó fuera durante décadas. Tal es el caso de comercios familiares, trabajadores independientes, negocios sin un historial crediticio robusto.

El caso típico es menos dramático de lo que suena. Una pyme abre hoy una cuenta digital completamente remota en una fintech local, acepta pagos con estándares Visa o Mastercard y recibe los fondos casi de inmediato. Hace diez años, ese mismo trámite implicaba una visita presencial, papeleo bancario y una espera de semanas que muchas veces terminaba en un “mejor no exportar este trimestre”.

Lo que cambió no fue solo el dinero, fue el acceso a la información

La penetración de internet y de los smartphones sentó las bases sobre las que se construyó todo esto. Y no solo transformó los pagos, sino que también cambió el acceso al análisis de mercados. Seguir cotizaciones internacionales en tiempo real requería, hasta hace poco, una terminal especializada y una suscripción que pocos podían permitirse.

Hoy, plataformas multiactivo como MetaTrader 5 permiten operar y analizar divisas, acciones, índices y materias primas desde una sola interfaz, con calendario económico y ejecución en tiempo real. Ese salto no es menor. Pues donde antes cada mercado exigía su propia terminal y su propio proveedor de datos, ahora la información y la ejecución conviven en un mismo lugar, accesible desde cualquier dispositivo con conexión.La misma plataforma comparte escritorio con calculadoras de riesgo cambiario y con notificaciones bancarias instantáneas. Estas son piezas de un mismo engranaje que antes funcionaban con mucha más fricción y con mucho menos margen de reacción.

Esa convergencia entre pagos inmediatos, fintechs maduras y software accesible desde cualquier laptop es la que realmente acortó la distancia entre un taller en Toluca y un comprador en Fráncfort. No fue un tratado. Fue una acumulación silenciosa de infraestructura.

Un país que dejó de operar a ciegas

Nadie diseñó este cambio para que se sintiera tan invisible, pero así es. El dinero llega, la mercancía sale, el pago se confirma antes de que alguien pregunte si llegó. La velocidad dejó de ser noticia. Y quizás esa sea la señal más clara de que el cambio ya terminó de instalarse. Precisamente cuando algo deja de sorprender, es porque ya es estructura.

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